Nissan Leaf: l'auto di trasforma da berlina famigliare a SUV

La Nissan Leaf, una delle vetture elettriche probabilmente più amate di questi anni, cambia. La prossima generazione abbandonerà la “forma” e le prestazioni da berlina famigliare per assumere quelle di un SUV crossover, diventando più grande ed ancora più accattivante. Ma cosa ci possiamo aspettare da questa trasformazione?

La futura Leaf si ispirerà al concept Chill-Out svelato nel 2021. Il CEO di Nissan, Makoto Uchida, e il vicepresidente del design Nissan per l’Europa, Matthew Weaver, hanno entrambi confermato che il nuovo modello sarà fedele al concept, pur con le necessarie modifiche per la produzione. L’auto manterrà le caratteristiche pulite e innovative del concept, con particolare attenzione all’aerodinamica e al packaging. I cambiamenti apportati mirano a ottimizzare le prestazioni e l’efficienza, mantenendo intatto il DNA del concept originario.

Design e prestazioni da urlo per il nuovissimo SUV Nissan

Il render apparso sul web mostra una linea del tetto in stile coupé, un portellone posteriore quasi verticale e un’altezza significativa, tipica dei SUV crossover. Il frontale sarà più appuntito, con fari ridisegnati e luci a boomerang, oltre alla griglia V-motion nera, già presente in altre vetture Nissan. Tali elementi distintivi si combinano e creano un look del tutto nuovo. La nuova Nissan Leaf sarà costruita interamente sulla piattaforma Renault-Nissan AmpR Medium. Essa potrà supportare un motore elettrico avente 217 cavalli, “allegato” ad una batteria dalla potenza di 60 kWh. L’autonomia prevista sarà di almeno 450 chilometri.

Gli interni della nuova Leaf presenteranno un sistema di infotainment di ultima generazione, già visto sulla nuova Nissan Qashqai 2024. Quando arriverà sul mercato? Dovrebbe essere svelata verso la fine del 2025, con l’arrivo sulle strade previsto per l’anno successivo. Il prezzo di partenza sarà probabilmente leggermente superiore ai 30.000 euro, mantenendo un buon rapporto qualità-prezzo in linea con il modello attuale.

La trasformazione della Nissan Leaf in un SUV crossover non è altro che una mossa strategica per il brand giapponese. Con il suo design particolare, le prestazioni migliorate e le tecnologie avanzate, potrà accontentare qualunque cliente. Dopo il lancio della nuova Leaf, Nissan dovrebbe poi svelare la sua prima Qashqai elettrica. Questo modello purtroppo non sarà disponibile prima del 2029.