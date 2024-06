Windows 11 è l’ultima versione del sistema operativo targato Microsoft, che è stato lanciato il 5 ottobre 2021 su tutti i computer.

Sin dalla prima uscita di questo sistema operativo, si è compreso l’importanza di avere uno strumento così aggiornato che può apportare diversi vantaggi durante il lavoro o la semplice navigazione sul web.

Windows 11, infatti, offre proprio una serie di vantaggi in più rispetto alle sue versioni precedenti, permettendo quindi all’utente che lo utilizza di migliorare di gran lunga le prestazioni e la produttività del computer.

Il sistema operativo, infatti, presenta un design decisamente aggiornato con un’interfaccia molto più intuitiva è un nuovo menu start. L’ottimizzazione dell’hardware e della batteria porta a un efficienza energetica maggiore e di conseguenza a una migliore performance. Senza dimenticare, tra l’altro, i miglioramenti che sono stati effettuati sul piano della sicurezza, con un miglior sistema di protezione dei dati e delle informazioni personali.

Ma un utente medio che non si intende molto di informatica come fa a capire se la versione di Windows 11 è attivata sul suo computer?

Windows 11: scopri con questa breve guida se il sistema operativo è attivato sul tuo computer

L’attivazione del sistema operativo può avvenire in due modi tramite l’acquisto di una licenza. Per quanto riguarda i computer fissi solitamente la licenza per l’attivazione del sistema operativo la si acquista tramite un codice Product Key che presenta 25 caratteri, mentre per quanto riguarda un personal computer è più probabile la presenza di una licenza digitale che è già stata attivata prima dell’acquisto.

Ma in parole povere, come può fare un utente per capire se la sua licenza è attiva e che quindi la sua versione di Windows 11 sia del tutto originale?

La procedura è molto semplice e all’utente basterà recarsi sul menu di Start, cliccare su Impostazioni, successivamente su Sistema e lì potrà osservare se Windows 11 è stato attivato oppure no sul proprio computer.