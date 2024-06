L’operatore telefonico virtuale CoopVoce è sempre ricco di sorprese. Quest’ultimo propone sempre a sorpresa numerose offerte davvero convenienti e soprattutto a basso costo. Da qualche giorno, si parlava dell’imminente arrivo di una nuova offerta bomba e ora è arrivato il momento. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 10. Basso costo e convenienza è la sua parola d’ordine. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

CoopVoce Evo 10, arriva una nuova offerta bomba a basso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha finalmente reso disponibile una nuova offerta di rete mobile estremamente conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Il suo imminente arrivo era stato rivelato qualche giorno da dallo stesso operatore.

In particolare, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 10 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a ben 1000 SMS verso tutti i numeri. Una delle cose più interessanti di questa offerta è sicuramente il prezzo per il rinnovo mensile. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di soli 4,90 euro al mese.

L’offerta in questione dovrebbe rimanere disponibile all’attivazione per un lungo periodo di tempo. Gli utenti potranno infatti attivarla fino al prossimo 17 luglio 2024. Come sempre, non è da escludere che la disponibilità di questa offerta possa essere prorogata. Vi terremo sicuramente aggiornati. Ricordiamo comunque che l’offerta mobile CoopVoce Evo 10 è rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Ricordiamo poi come sempre che sul sito dell’operatore sono sempre disponibili all’attivazione tante altre offerte super convenienti e a basso costo.