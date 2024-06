Windows è senza alcun dubbio il sistema operativo di oggi e di domani, il noto OS guarda infatti ad un futuro fatto di Intelligenza Artificiale che verrà via via sempre più integrata nel noto sistema e aggiungerà funzioni di livello altissimo, ciò non toglie che nonostante tutta questa innovazione, in Windows 11 manchino ancora funzioni basilari presenti invece in Windows 10, a quanto pare però le cose stanno lentamente migliorando e a confermarlo sarebbe la beta 22635.3785 del sistema operativo Microsoft.

Cosa cambia

Nel dettaglio ci riferiamo alla possibilità di trascinare le icone fissate nel menù Start direttamente sulla barra delle applicazioni e di miglioramenti per la nuova visualizzazione a griglia della sezione ‘Tutte le app’.

Undocumented improvement in Beta 22635.3785: you can now drag apps from the Start menu's pinned list to the taskbar to quickly pin them to it (previously, you had to do this from the all apps list). pic.twitter.com/GO5UgU9DUx — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 14, 2024

Nella nuova beta è dunque possibile trascinare le icone fissate nella prima finestra del menù Start per aggiungerle direttamente alla barra delle applicazioni, dunque non sarà più necessario recarvi nella sezione “Tutte le app”.

More Start > All apps grid view progress in .3785: folders now work properly! pic.twitter.com/sAfjhsCoFP — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 14, 2024

In più è stato inserito un miglioramento grafico all’interno della sezione “Tutte le app”, quando aprirete una cartella il suo contenuto sarà visualizzato accanto espandendosi.

All’interno di quanto mostrato dall’utente PhantomOfEarth mancano altre novità in arrivo che però sono presenti, la più importante senza dubbio quella legata al miglioramento nella connettività tra Windows a dispositivi Android, non è un mistero che da sempre Microsoft vuole migliorare la connessione con i device portatili Android, ora sembra che abbia realmente preso in carico tale obbiettivo e abbia deciso di lavorarci su con un’apposita funzionalità inserita all’interno di Esplora File, la quale consentirà di navigare nelle cartelle del nostro smartphone Android.

Per il resto invece servirà ancora attendere un po’, sicuramente gli occhi e le attenzioni di Microsoft sono puntati sulle funzionalità IA che con l’arrivo dei SoC in grado di supportare Copilot, devono necessariamente essere in forma smagliante, i primi PC Copilot+ stanno infatti arrivando sul mercato.