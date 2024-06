YouTube introduce le “Note” da aggiungere ai video

YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità denominata “Note”. Questa è stata concepita per consentire agli utenti di inserire commenti e informazioni aggiuntive sotto i video. Lo strumento è ispirato alle “Community Notes” di Twitter. Le quali si pongono l’obiettivo di contrastare la disinformazione e fornire qualche dettaglio in più sui contenuti. Le Note verranno visualizzate sotto la descrizione dei video. Così da consentire agli spettatori di aggiungere dettagli, correggere errori, offrire chiarimenti e molto altro ancora. In più possono includere link ad altre fonti. Facilitando la possibilità di approfondire gli argomenti trattati. Collegandosi per esempio ad altri risultati pertinenti.

YouTube: arriva un potenziale strumento per il dialogo costruttivo

La funzione è attualmente in fase di test e non è ancora disponibile per tutti. YouTube sta infatti valutando attentamente l’impatto e l’utilità di questa novità prima di decidere se implementarla su vasta scala. Se confermata, essa potrà contribuire a migliorare la qualità e l’affidabilità delle informazioni sulla piattaforma. Eliminando qualsiasi dubbio in caso di contenuti fake o disinformativi.

Oltre a combattere la disinformazione, le Note di YouTube potrebbero essere utilizzate per vari scopi. Ad esempio, possono aggiungere informazioni mancanti, fornendo dettagli non menzionati nel video. Come statistiche, riferimenti storici o approfondimenti su argomenti complessi.

In più, potrebbe essere utile per promuovere il dibattito e la discussione tra gli spettatori, incoraggiandoli a condividere le loro opinioni e idee sui contenuti. Ciò potrebbe infatti favorire un dialogo costruttivo all’interno della community. L’annuncio di questa innovazione arriva insieme ad altre novità in fase di test. Come i codici QR per i canali e i riassunti delle chat durante le dirette streaming. Se tutti questi aggiornamenti saranno effettivamente implementati, potrebbero trasformare radicalmente l’esperienza utente su YouTube. Fino a rendere la piattaforma ancora più interattiva e informativa. Dunque non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo e vedere come si evolveranno le cose.