Con il nuovo aggiornamento di Google Play Services di maggio, attualmente in distribuzione, il colosso di Mountain View ha introdotto alcune interessanti novità. Nello specifico sta per arrivare una funzionalità che facilita l’accesso ai servizi condivisi. L’opzione è disponibile solo tramite Google Password Manager, il sistema di gestione delle password dell’azienda, integrato in Chrome e Android.

Fino ad ora suddetta funzionalità per la condivisione delle password risultava attiva solo sui dispositivi mobili. Quando un utente decide di condividere una password con un membro della “famiglia” una copia viene salvata automaticamente all’interno del Password Manager di tale membro.

Google Password Manager interviene per la condivisione delle password

Come anticipato questo sistema è riservato ai membri del Gruppo Famiglia. Quest’ultimo è autorizzato da Google e può comprendere massimo fino a sei persone. Se si vuole condividere la password oltre tale cerchia dovrà ricorrere ad altri metodi alternativi.

Per poter utilizzare suddetta funzione gli utenti dovranno ricorrere al Password Manager di Google e seguire le indicazioni utili per poter condividere i propri dati di accesso con gli altri membri del gruppo. Tale funzione può rivelarsi particolarmente utile soprattutto per coloro che hanno l’esigenza di accedere alle medesime piattaforme. Come, ad esempio, i servizi di streaming, o anche i servizi scolastici dei più piccoli da parte di entrambi i genitori.

Si tratta di un passo avanti importante per la sicurezza digitale. Grazie al nuovo sistema di Google, infatti, gli utenti potranno gestire con più facilità le credenziali di accesso in ambito “familiare”.

Al momento queste risultano essere le uniche informazioni fornite dall’azienda di Mountain View. Anche non sono state rivelate indicazioni sulla possibilità che quest’ultima venga estesa al browser desktop di Google. È però ipotizzabile che già nei prossimi aggiornamenti sarà possibile scovare la presenza di ulteriori miglioramenti ed estensioni relative alla copertura della nuova funzione di condivisione delle password.