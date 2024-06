La Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 è una buona chiavetta USB crittografata, ma a meno che non abbiate esigenze di sicurezza molto specifiche, probabilmente non vale il costo.

La privacy e la sicurezza sono priorità assolute per molti quando si tratta di scegliere un dispositivo per archiviare i propri dati. Con le minacce di attacchi hacker e malware, crittografare il proprio dispositivo è il modo migliore per proteggersi.

Purtroppo, le chiavette USB ordinarie non dispongono di funzioni di sicurezza integrate, il che mette a rischio i vostri dati in caso di smarrimento o furto. Tutto ciò che un malintenzionato dovrebbe fare per accedere ai dati sarebbe collegare la chiavetta a un dispositivo compatibile e aprirla.

La Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 affronta questo problema proteggendo i file sensibili dietro un tastierino alfanumerico e cancellandoli se un utente non autorizzato cerca di forzare l’accesso.

Design e materiali

A prima vista, la Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 sembra un ibrido tra un tastierino numerico e una chiavetta USB, e in un certo senso lo è.

L’IronKey ha circa le stesse dimensioni di una normale chiavetta USB, con misure di 7,98 x 2,01 x 1,07 cm e un peso di 24,95 g. Tuttavia, la sua larghezza impedisce di collegarla facilmente accanto ad altri accessori.

Per proteggere da acqua e polvere, l’involucro della chiavetta è racchiuso in una resistente resina epossidica, conferendole una certificazione IP57. Ciò significa che l’IronKey è protetta da un ingresso limitato di polvere e da immersioni in acqua tra i 15 centimetri e un metro di profondità.

Sulla parte anteriore si trova un tastierino alfanumerico utilizzato per sbloccare e accedere al contenuto della chiavetta. Nonostante le dimensioni ridotte dell’IronKey, i numeri e le lettere su ogni tasto sono abbastanza grandi da essere visibili senza sforzo. Con il tastierino alfanumerico, è possibile creare un PIN numerico o testuale per sbloccare la chiavetta.

Ogni tasto è ricoperto da uno strato di polimero per nascondere le impronte digitali e proteggerli da eventuali danni. Nascondere le impronte digitali aggiunte impedirà ad altri di indovinare il codice di accesso basandosi sull’analisi dei segni lasciati.

Sopra il tastierino alfanumerico ci sono due icone a forma di lucchetto: una chiusa e l’altra aperta. Una luce accesa sotto una delle due indicherà lo stato o la modalità attuale dell’IronKey. Insieme all’IronKey viene fornita una custodia che si adatta perfettamente alla chiavetta. Riporta il nome dell’azienda e del prodotto sull’esterno e protegge il tastierino da danni durante il trasporto.

È presente anche un pratico anello in filo non rimovibile incorporato all’estremità della chiavetta. Questa scelta di design consente di appendere l’IronKey a un portachiavi o a un gancio.

Configurazione, capienza e prestazioni

Solitamente, le velocità di importazione ed esportazione sarebbero simili per tutte le capacità, ma la Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 utilizza un metodo diverso. A seconda della capacità e della versione USB in possesso, saranno determinate le velocità di lettura e scrittura di cui la chiavetta è capace.

Per le chiavette USB-C, quelle con una capacità da 8 a 32 GB leggeranno i dati a 145 MB al secondo e scriveranno a 115 MB al secondo. Le chiavette con capacità da 64 a 512 GB leggeranno alla stessa velocità di quelle di capacità inferiore, ma scriveranno a 20 MB al secondo.

All’interno dell’IronKey è presente una batteria ricaricabile che riceve energia ogni volta che la si collega al dispositivo, consentendo la compatibilità con qualsiasi sistema operativo. Grazie all’inclusione dell’USB-C, è possibile collegarla a qualsiasi dispositivo che lo supporti, come smartphone Android, l’iPhone 15, gli iPad compatibili e i Mac.

Sicurezza

La Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 offre una sicurezza di prim’ordine per mantenere al sicuro i documenti importati. Tuttavia, per questo motivo, l’accesso ai documenti non è così semplice come collegare la chiavetta e immergersi in essi.

L’IronKey fornisce una robusta sicurezza grazie alla sua valutazione di crittografia militare FIPS 140-3 Livello 3, soddisfacendo i più recenti standard del governo statunitense e canadese per l’hardware crittografico. Ciò è anche abbinato alla crittografia XTS-AES a 256 bit per la protezione dei dati basata su settori. In termini più semplici, i documenti sono altamente sicuri sull’IronKey.

Quando si utilizza l’IronKey per la prima volta, è necessario creare un PIN utente che consenta di sbloccare la chiavetta. Il passcode deve essere composto da 8 a 15 cifre o caratteri, non può essere composto solo da numeri ripetuti e non può contenere numeri consecutivi in sequenza.

Una volta creato il PIN utente, lo si utilizzerà per sbloccare la chiavetta ogni volta che si desidera accedere ai dati in essa contenuti. Tuttavia, collegare l’IronKey prima di inserire il passcode farà sì che la chiavetta rimanga non rilevabile. Grazie alla batteria ricaricabile integrata dell’IronKey, è possibile digitare comodamente il passcode e sbloccare la chiavetta prima di collegarla al dispositivo. Ciò è utile quando si collega l’IronKey a computer che hanno le porte sul retro o in aree difficili da raggiungere.

Una volta digitato il PIN, la luce sotto l’icona di sblocco diventerà verde fissa, indicando che la chiavetta è pronta per l’uso. Si avranno 30 secondi per collegarla al dispositivo prima che si blocchi automaticamente di nuovo.

Dopo aver terminato l’utilizzo della chiavetta, è possibile rimuoverla dal dispositivo, bloccandosi automaticamente per motivi di sicurezza. Ciò significa che non è necessario bloccarla fisicamente ogni volta che la si scollega dal dispositivo.

Mentre il PIN utente consente di accedere alla maggior parte delle funzioni dell’IronKey, un PIN amministratore permetterà di andare oltre. L’impostazione di un PIN amministratore segue gli stessi requisiti del PIN utente e fornisce un accesso più profondo alle funzioni di sicurezza offerte.

Il PIN amministratore è come il genitore del PIN utente. In caso di dimenticanza o di digitazione errata del PIN utente per dieci volte, è possibile utilizzare il PIN amministratore per accedere alla chiavetta e reimpostare il PIN utente.

Tuttavia, a differenza del PIN utente, se il PIN amministratore viene dimenticato, sarà necessario resettare la chiavetta – cancellando tutto il contenuto – e creare un nuovo codice da zero. Se il PIN amministratore viene digitato erroneamente dieci volte di seguito, l’IronKey eseguirà automaticamente la cancellazione crittografica di tutto il contenuto sulla chiavetta e la resetterà alle impostazioni di fabbrica.

Inoltre, quando si condivide la chiavetta con un amico o la si utilizza su un computer non protetto, è disponibile la modalità Globale di sola lettura. Ciò consente di limitare la chiavetta alla lettura dei dati e impedisce la scrittura di qualsiasi dato su di essa.

Conclusioni

La Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 è una chiavetta USB impressionante che offre la massima sicurezza in un design minimalista. Sebbene chiunque possa utilizzarla, ciò non significa che sia perfetta per tutti.

Un punto di forza dell’IronKey è la sua eccellenza nei trasferimenti di file. Durante i nostri test, ha importato in modo efficiente oltre due gigabyte di dati in meno di venti secondi, spostando contemporaneamente più cartelle su se stessa.

Mentre la sicurezza e le velocità di trasferimento sono impressionanti, ottenere solo 16 GB di archiviazione per 145,75 € non lo è. A seconda dell’uso che si fa dell’IronKey, si determinerà se quella quantità di archiviazione è sufficiente, ma per molti non lo sarà.

Con la sua implementazione accurata della sicurezza, l’IronKey è più adatta a persone di alto livello, come avvocati, medici e politici. Tuttavia, se si archiviano digitalmente informazioni sensibili su se stessi – come il certificato di nascita, il numero di previdenza sociale e i dettagli bancari – allora l’IronKey è un’ottima opzione.

Se si ha bisogno di un luogo sicuro per archiviare digitalmente i documenti, allora la Kingston IronKey USB Type-C Keypad 200 vale la pena di essere presa in considerazione. Tuttavia, se si ha bisogno di una chiavetta USB per archiviare foto di vacanze in famiglia e diari, una chiavetta USB di base farà al caso vostro.

La chiavetta è acquistabile anche nella versione da 8GB su Amazon al prezzo di 92 €.