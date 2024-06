Nuova Hyundai Bayon fa il debutto in Italia: un SUV spazioso, pratico e moderno perfetto anche per muoversi agilmente in città.

La rivisitazione dell’Urban SUV di Hyundai si presta ad un’ampia gamma di allestimenti e motorizzazioni e si adegua ai nuovi standard europei sulle emissioni e sulla sicurezza. In questi giorni l’azienda ha svelato la lista completa del listino prezzi della nuova auto dopo averne annunciato il restyling all’inizio del 2024.

Il design, in chiave moderna, rende il modello ancor più accattivante, con luci anteriori diurne a LED unite da una barra a sua volta a LED per ricreare la firma Seamless Horizon. Apportate delle modifiche anche a forma e disegno del paraurti anteriore. La Nuova BAYON è stata realizzata con cerchi da 16 e 17 pollici. Sul retro, i gruppi ottici a forma di freccia enfatizzano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere da SUV del modello. Nel complesso, il look proposto dall’azienda unisce robustezza e contemporaneità.

Le novità non finiscono qui, l’azienda oltre a lavorare sul design ha migliorato le tecnologie supportate e la connettività. Su tutta la gamma sono presenti il navigatore con schermo touch da 10,25” con tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live, coi quali accedere in tempo reale ad informazioni su traffico, parcheggi, ristoranti e tanto altro.

Non potevano ovviamente mancare i sistemi inclusi in Hyundai Smart Sense, tra i quali figurano il Forward Collision Assist (FCA) con le funzioni City, Urban, Pedestrian e Cyclist. Inoltre, il Lane Following Assist (LFA) che aiuta il guidatore a rimanere al centro della corsia. Mentre Rear Occupant Alert (ROA) evita al guidatore di dimenticare oggetti o persone sui sedili posteriori quando esce dal veicolo. Incluso anche il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), che tiene d’occhio gli angoli ciechi.

Prezzi Hyundai Bayon

Alla base del listino di BAYON figura l’allestimento XTech con dotazione già completa, quadro strumenti digitale LCD con cluster centrale TFT da 4,2”, alzacristalli elettrici sia anteriori che posteriori, presa USB-C, sistema di navigazione touch da 10,25” con servizi Bluelink, OTA e funzioni Apple CarPlay e Android Auto. Offerto con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV a 21.150 euro. Con un vantaggio cliente fino a € 5.750 grazie agli ecoincentivi statali, la Nuova Hyundai BAYON 1.2 MPI Xtech è proposta con rate mensili da 129 euro per 36 mesi – solo con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus (TAN 7,45%, TAEG 9,56%) – e un anticipo di € 2.610.

La versione XLine del veicolo aggiunge alla già ricca versione di base i cerchi in lega da 16”, fari anteriori Full LED con barra LED orizzontale, la strumentazione Cluster Supervision con schermo da 10,25’’, i sensori di parcheggio posteriori e la luce ambiente multicolor. Questa combinazione – acquistabile a partire da € 22.800 – è abbinabile alle motorizzazioni 1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV, e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V 100 CV.

XClass, invece, è l’allestimento top di gamma della serie. Oltre a quanto integrato nella linea XLine, presenta fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati, tetto a contrasto, climatizzatore automatico, pulsante d’avviamento Start Button con Smart Key, caricatore wireless per smartphone e presa USB per la ricarica posteriore. A partire da € 27.100, l’allestimento premium è disponibile in versione mild hybrid 1.0 T-GDI 48V 100 CV, anche con cambio DCT a 7 rapporti. Sarà inoltre disponibile con motorizzazione GPL 1.2 con cambio manuale nelle prossime settimane.