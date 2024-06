Dopo il lancio della Lynk & Co 07 plug-in avvenuto pochi mesi fa, la casa automobilistica Made in Svezia presenta un nuovo modello full electric entrando a far parte del mercato delle emissioni zero. La nuovissima Z10 sarà un’auto dalle dimensioni imponenti di 5.028 mm in lunghezza, 1.966 mm in larghezza, 1.468 mm in altezza ed avrà un passo di 3.005 mm. Non sarà una semplice vettura elettrica, ma un veicolo di lusso esclusivo sostenibile e super tecnologico.

Il design della Lynk & Co Z10 è il risultato di un lavoro congiunto di oltre 100 progettisti provenienti da più di 20 paesi. Ispirata alla concept car del marchio, la Z10 mantiene le caratteristiche distintive di Lynk & Co, come le luci diurne separate e il profilo laterale ispirato alla Lotus Emeya. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa e le portiere sono senza cornice, conferendo un look pulito e moderno. Il retro della vettura presenta una striscia continua di luci simile alla Lynk & Co 07 EM-P PHEV, creando un design armonioso tra anteriore e posteriore. Il telaio della Z10 è realizzato per l’84,65% in acciaio ad alta resistenza e alluminio, mentre le molle ad aria a doppia camera e le sospensioni elettromagnetiche assicurano un viaggio confortevole.

Interni e prestazioni eccezionali per la prima auto elettrica Lynk & Co

All’interno, la Lynk Z10 di certo non è una vettura deludente. L’ambiente è non solo confortevole ma presenta anche il lusso che ci si aspetterebbe da un livello del genere. Al centro, sul davanti, troviamo un grandissimo schermo da 15,4 pollici touchscreen affiancato da un secondo display HEAD-UP. Persino il volante presenta caratteristiche eccezionali con la sua multifunzionalità. Il sistema Flyme Auto, sviluppato in collaborazione con Meizu e alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8295, assicura inoltre che chiunque guidi l’auto Lynk possa accedere ad un’esperienza interconnessa e smart. Il modello andrebbe anche solo acquistato per i suoi sedili, dotati di ventilazione, riscaldamento e funzioni di massaggio.

La Z10 presenta poi una tecnologia avanzata di guida autonoma grazie all’integrazione del lidar e del chip Nvidia Orin-X. Attraverso il suo funzionamento dona opzioni NOA sia in autostrada che in città senza neanche dover fare troppo affidamento alle mappe. Sul fronte delle prestazioni, la Lynk & Co Z10 si basa su un’architettura a 800V. La vettura dispone di una batteria ad altissima resistenza con una griglia anti-collisione che dona un’autonomia di oltre 800 Km con una sola ricarica. Cosa stupefacente è che in 15 minuti la batteria già dispone di 573 km di autonomia. E l’accelerazione? Questa bellezza passa da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.