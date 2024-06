Il 21 maggio, un volo da Londra a Singapore ha incontrato una turbolenza tanto violenta da provocare un decesso e numerosi feriti tra i passeggeri. Nonostante questi episodi estremi siano rari, alcuni scienziati avvertono che la turbolenza, un fenomeno atmosferico complesso, potrebbe diventare sempre più frequente. La turbolenza si verifica quando il flusso dell’aria diventa irregolare a causa di fattori come vortici e correnti verticali, spesso generati da temporali, nubi cumulonembi o rilievi montuosi. Durante tali eventi, gli aerei possono subire rapidi cambi di quota, simili a un’auto che colpisce improvvisamente una buca sulla strada.

Di norma, i piloti riescono a minimizzare l’impatto delle turbolenze volando a quote elevate e utilizzando avanzati radar e rapporti meteorologici per evitare le aree turbolente. Tuttavia, la turbolenza in aria chiara (CAT), un tipo di turbolenza che si manifesta senza segni visibili nelle correnti a getto dove si incontrano aria fredda e calda, rappresenta una sfida significativa. La CAT è particolarmente insidiosa poiché non può essere rilevata dai radar meteorologici, cogliendo spesso equipaggi e passeggeri alla sprovvista.

Implicazioni dei cambiamenti climatici sulla turbolenza

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla turbolenza sono un campo di crescente interesse tra gli scienziati. Paul Williams, un autorevole esperto in scienze atmosferiche dell’Università di Reading, evidenzia come la turbolenza in aria chiara sia destinata a diventare più comune a causa del riscaldamento globale. Il team di Williams ha studiato i trend globali della CAT negli ultimi 40 anni e ha scoperto un incremento del 55% delle turbolenze severe nell’Atlantico del Nord entro il 2020 rispetto al 1979, un aumento coerente con l’impatto dei cambiamenti climatici sulle correnti a getto.

Williams ha recentemente dichiarato che i modelli climatici indicano un potenziale raddoppio o addirittura una triplicazione della frequenza delle turbolenze severe nei prossimi decenni se le condizioni climatiche attuali dovessero persistere. Questo scenario sottolinea l’importanza di misure preventive, come mantenere sempre allacciate le cinture di sicurezza, per proteggersi durante i voli. Nonostante i voli commerciali rimangano sicuri nella stragrande maggioranza dei casi, la maggiore incidenza di turbolenza in aria chiara richiede una consapevolezza accresciuta e un’adeguata preparazione da parte sia delle compagnie aeree che dei passeggeri.