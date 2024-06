Gli incentivi auto 2024 stanno spingendo molte case automobilistiche a promuovere il leasing come modalità di acquisizione del veicolo. Il leasing, per definizione, consente di utilizzare un’auto mediante il pagamento di rate mensili senza acquisirne immediatamente la proprietà. Con il leasing, l’utente paga un anticipo e rate mensili, potendo riscattare il veicolo a contratto terminato con una maxi-rata finale.

L’auto resta di proprietà della società di leasing durante la durata del contratto, mentre l’utente è responsabile delle spese di gestione come assicurazione, manutenzione e tasse automobilistiche. Al termine del contratto, il cliente può decidere se restituire l’auto, sostituirla con un nuovo modello o riscattarla pagando la maxi-rata. Il leasing è spesso preferito da aziende e professionisti per i benefici fiscali offerti: deduzioni fino al 20% del canone mensile e il 40% dell’IVA. Questa opzione è vantaggiosa per chi percorre molti chilometri o vuole cambiare frequentemente veicolo, godendo di una flessibilità contrattuale che non offre il classico acquisto.

Noleggio a lungo termine: una soluzione alternativa Leasing

Il noleggio a lungo termine rappresenta un’alternativa al leasing che semplifica la gestione dell’auto, includendo servizi aggiuntivi nel canone mensile. A differenza del leasing, il noleggio non consente di riscattare l’auto a fine contratto, ma il canone copre tutte le spese, come assicurazione, manutenzione, assistenza stradale e tasse automobilistiche. Questo approccio offre una gestione senza pensieri, eliminando le preoccupazioni per le spese accessorie.

Il noleggio è ideale per chi desidera una gestione semplificata, includendo tutti i costi in un’unica rata mensile. Anche qui, i professionisti possono beneficiare di deduzioni fiscali, con la possibilità di dedurre fino al 40% dell’IVA. Tuttavia, il contratto di noleggio prevede un chilometraggio massimo incluso; eventuali eccedenze comportano costi aggiuntivi.

La scelta tra leasing e noleggio dipende dalle esigenze personali. La prima opzione offre la possibilità di riscatto e maggiore flessibilità, mentre la seconda a lungo termine fornisce una soluzione completa senza gestione di spese accessorie. Entrambe le opzioni offrono benefici fiscali, ma si differenziano per le esigenze di proprietà e gestione del veicolo.