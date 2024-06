Apple annuncia il nuovo iPhone 16 e le caratteristiche sono veramente importanti soprattutto per alcune di esse che non sono mai state fatte da Apple. Le novità riguardano l’ aumento delle dimensioni dello schermo per i modelli Pro ma anche l’ introduzione del pulsante di scatto diretto e le cornici più sottili. Con queste novità il nuovo modello potrà vantare delle funzionalità in più rispetto ai suoi precedenti diventando il top di gamma della società di Cupertino.

Le cornici più sottili da 1,2 mm per il Pro e 1,15 mm per il Pro Max sono migliorate rispetto agli 1,71 mm dell’ iPhone 15 Pro e dei 2,15 mm del 14 Pro. Queste dimensioni dimostrano come il nuovo modello di Apple potrà avere uno schermo maggiore data la cornice più sottile. Ovviamente questo tipo di cambiamento potrà essere valutato come una decisione da parte degli ingegneri di voler aumentare la capacità dello schermo in relazione ad un’ esperienza di visione maggiore.

Apple, iPhone 16 Pro con delle novità

I bordi dell’ iPhone 16 Pro sono stati realizzati con una nuova tecnica messa a punto da Apple chiamata Border Reduction Structure o BRS. Grazie a questa tecnologia si potrà aumentare la dimensione dello schermo senza aumentare le dimensioni complessive del dispositivo. I margini destro, sinistro e inferiore sono stati migliorati per assecondare le esigenze degli utenti che richiedevano un design diverso dagli altri modelli e anche uno schermo di dimensioni maggiori senza modificare troppo le dimensioni complessive. Altra novità sono le fotocamere posteriori più grandi per aumentare la capacità di cattura e per rendere le foto molto più realistiche e belle.

Tutte queste nuove novità fanno pensare ad un possibile lancio a settembre della serie iPhone 16 che dovrà competere con smartphone sempre più importanti e competitivi con le altre società dimostrando un mercato sempre più ampio e dove le novità sono quel fattore che fa la differenza al momento di vendita.