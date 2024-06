L’app di messaggistica più diffusa al mondo, WhatsApp, è in continua evoluzione. In quanto cerca di rispondere sempre al meglio alle crescenti esigenze degli utenti. Con oltre 2,5 miliardi di utilizzatori attivi, la necessità di garantire una maggiore privacy è cruciale. A tal proposito sempre più persone desiderano inviare messaggi senza apparire online. Una funzione che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile. Ma con alcuni accorgimenti e l’uso di applicazioni specifiche sembra che sia finalmente diventata possibile.

WhatsApp: un trucco innovativo

Una delle tecniche più semplici per rispondere alle chat senza risultare online è sfruttare la modalità aereo del telefono. Attivandola, si disattivano tutte le connessioni internet. In questo modo sarà possibile accedere alla piattaforma senza essere visibili agli altri contatti. Una volta scritti e inviati i messaggi desiderati, si può chiudere l’app e disattivare la modalità-aereo. Essi infatti, saranno inviati automaticamente quando il dispositivo si riconnetterá a internet. Questo metodo, anche se semplice, richiede comunque un certo grado di attenzione. In quanto alcuni, per esempio, potrebbero scordarsi di ritornare online.

In più per chi cerca una soluzione ancora più discreta, esistono applicazioni come Unseen. Questa app gratuita consente di leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza aprire l’applicazione stessa, mantenendo inalterato lo stato “online” e l’ultimo accesso. Unseen intercetta i messaggi in arrivo. Permettendo di leggerli al di fuori della piattaforma, garantendo così un livello di privacy superiore. Anche se queste applicazioni possono sembrare controverse, sono perfettamente legali e rappresentano un valido strumento per chi desidera una maggiore riservatezza.

La crescente attenzione di WhatsApp verso la privacy degli utenti è evidente anche dalle recenti modifiche che permettono di nascondere l’ultimo accesso e le spunte blu di lettura. Queste opzioni, unite alle tecniche descritte, offrono una gamma completa di strumenti per gestire al meglio la propria visibilità. In un’epoca in cui la protezione dei dati personali è sempre più importante, saper sfruttare tali funzionalità può fare la differenza.

Insomma, inviare messaggi senza risultare online non è più un’utopia. Con l’evoluzione continua delle tecnologie, è probabile che in futuro vedremo ulteriori miglioramenti in questa direzione.