Negli ultimi tempi, WhatsApp ha continuato a restare al centro dell’attenzione con l’introduzione di nuove funzionalità. Queste ultime infatti stanno letteralmente cambiando il modo in cui le persone comunicano online. La piattaforma di messaggistica istantanea, di proprietà di Meta, come risaputo, ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Ciò grazie alla sua facilità d’uso e alla sua grande versatilità. Oltre a consentire agli utenti di inviare messaggi di testo, foto, video e file, l’app garantisce anche una serie di funzioni”segrete“. Sono proprio queste che attualmente stanno catturando l’interesse della collettività.

WhatsApp: scopri le nuove tecniche per il monitoraggio segreto

Una di queste funzioni è Whats Tracker. Ovvero un’app di terze parti grazie a cui è possibile monitorare l’attività digitale dei propri contatti su WhatsApp. Tale strumento, infatti, invia notifiche ogni volta che uno dei numeri in rubrica si collega alla piattaforma. In questo modo si terrà sempre traccia degli orari di accesso di tutta la lista di contatti. Anche se la cosa rischia di sollevare alcune preoccupazioni sulla privacy, WhatsTracker resta comunque una soluzione piuttosto apprezzata. In particolare da parte di coloro che desiderano essere sempre informati sull’attività degli altri, anche quando l’ “ultimo accesso” è stato disabilitato. Ma per chi invece non vuole rischiare di essere spiato, esiste anche una seconda applicazione. Stiamo parlando di Unseen. Essa consente di leggere i messaggi senza comparire online, garantendo un maggiore livello di riservatezza.

Altra soluzione interessante che sta attirando l’attenzione è WAMR. Una piattaforma in grado di recuperare anche parti di chat eliminate. Si tratta di uno strumento particolarmente utile. Soprattutto per coloro che desiderano

recuperare informazioni importanti che sono state cancellate accidentalmente o intenzionalmente. E’ importante però ricordare che WAMR deve essere scaricato prima della loro eliminazione. Poiché non è in grado di ripristinare messaggi cancellati prima del download. Insomma, tutte queste funzionalità “segrete” stanno davvero cambiando il modo in cui le persone utilizzano WhatsApp.