Dopo una lunga attesa il nuovo Realme C63 è ufficiale, già precedentemente erano emersi alcuni dettagli grazie a Geekbench che avevano anticipato il SoC Unisoc T612, per il resto anteriormente è presente un design con notch a goccia, 6,75 pollici di diagonale e refresh rate a 90Hz, al suo interno abbiamo anche 8Gb di RAM espandibili virtualmente fino a 16Gb, Android 14 e connettività 4G, la fotocamera anteriore è da 8Mpxl e posteriormente ne abbiamo una principale da 50Mpxl e una secondaria le cui specifiche non sono state dichiarate.

Specifiche tecniche complete

Display: diagonale da 6,75″ HD+, luminosità di 450nit, refresh rate fino 90Hz, campionamento tocco 180Hz, rapporto schermo-scocca 90,3%

diagonale da 6,75″ HD+, luminosità di 450nit, refresh rate fino 90Hz, campionamento tocco 180Hz, rapporto schermo-scocca 90,3% SoC: Unisoc T612

Unisoc T612 Memoria e storage: 8GB di RAM (+8GB virtuali) 128GB interna espandibile

Sistema operativo: Android 14 con interfaccia realme

Android 14 con interfaccia realme Schede: 3 slot: SIM1+SIM2+microSD

3 slot: SIM1+SIM2+microSD Connessioni: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, jack 3,5mm, NFC, GPS

4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, jack 3,5mm, NFC, GPS Altoparlanti: mono

mono Certificazione: IP54

IP54 Presenza di un tasto dinamico personalizzabile, Mini Capsule 2.0

Moduli fotografici: anteriore: 8MP, f/2,0, FOV 78°, sensore 1/4″ posteriori: 50MP, f/1,8, sensore 1/2,5″, AI ready fotocamera secondaria: dettagli non noti

Capacità batteria: 5.000mAh, ricarica 45W

5.000mAh, ricarica 45W Dimensioni e peso: 167,26×76,67×7,74mm per 189g per la colorazione jade Green) / 191g per quella Leather Blue.

167,26×76,67×7,74mm per 189g per la colorazione jade Green) / 191g per quella Leather Blue. Colori disponibili: Leather Blue, Jade Green

Per quanto riguarda il prezzo invece, escludendo tasse e dazi, al cambio netto si compone in base ai tagli di memoria:

6/128GB: 1.999.000 IDR, pari a circa 113 euro

8/128GB: 2.299.000 IDR, pari a circa 130 euro

Come potete ben vedere il dispositivo si pone nella fascia dei device entry level, nessuna pretesa ma comunque delle caratteristiche per fare tutto senza troppi problemi, l’unico dubbio rimane in merito al processore, provarlo con mano mostrerà come si comporta nell’suo di tutti i giorni e con le attività più pesanti come la produzione e la gestione video e multimediale.

Non si sa ancora nulla per quanto riguarda il possibile arrivo in Europa e in Italia.