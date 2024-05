Qualche giorno fa Iliad ha celebrato 6 anni di presenza in Italia, un compleanno da segnare in modo accurato, in quanto festeggiato da oltre 11 milioni di clienti su tutto il territorio. Dal 2018, anno di sbarco sulla penisola italica, l’operatore è stato in grado di rivoluzionare completamente il settore delle telecomunicazioni, garantendo un’esperienza trasparente e chiara, con offerte dal prezzo bloccato per sempre.

Il compleanno è stato celebrato con un evento unico, un vero e proprio percorso immersivo con il quale gli invitati (anche noi di TecnoAndroid abbiamo partecipato) hanno potuto sperimentare in prima persona, con ironia e divertimento, tutte le pratiche discutibili degli operatori concorrenti. E’ stata anche l’occasione per scoprire le novità di Iliad con offerte molto interessanti.

Iliad: le novità in arrivo

Tutte le promozioni di cui vi parleremo hanno prezzo bloccato per sempre, senza sorprese o possibili rimodulazioni, con minuti e SMS illimitati. La Flash 200 ha un prezzo di 9,99 euro al mese con 200 giga in 5G, seguita a ruota dalla Flash 150, con 150GB in 4G a 7,99 euro al mese, per poi scendere verso la Flash 250, il cui prezzo è di 11,99 euro al mese, con 250GB in 5G.

Non mancano offerte solo voce, con 40MB, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro, oppure solo Dati, con 350 giga in 4G a 14,99 euro, per finire con la promo dedicata alla domotica con 200MB, 50 minuti e 100 SMS a soli 1,99 euro per sempre.

Tutte le offerte indicate possono essere sottoscritte direttamente sul sito ufficiale di Iliad, in genere l’attivazione ha un costo di 9,99 euro, con possibilità di accesso da parte di tutti i consumatori. Da notare che non tutte possono essere sottoscritte all’infinito, sono previsti tempi entro i quali è possibile richiederle, con limitazioni non solo in merito al giorno, ma anche ad un orario specifico di attivazione. Per tutti i dettagli vi potete collegare al sito ufficiale di Iliad.