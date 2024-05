Secondo quanto riportato per la produzione dei suoi nuovi modelli Ebro, quest’ultimi saranno realizzati nell’ex stabilimento di Nissan di Barcellona e saranno parte della joint venture tra due grandi aziende. Si tratta infatti della spagnola EV Motors, che possiede Ebro, e il marchio cinese Chery.

A tal proposito, l’azienda ha svelato i suoi nuovi modelli S700 ed S800. Saranno due SUV e il loro lancio sul mercato spagnolo è previsto tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo.

In arrivo i SUV Ebro S700 e S800: ecco i dettagli rilasciati

Come anticipato, i due nuovi modelli sono stati realizzati dalla collaborazione con il gruppo Chery. Quest’ultimo dettaglio li rende diversi da tutti gli altri modelli poiché nati da progetti del tutto nuovi. Nel dettaglio, il modello Ebro S700 sarà lungo 4,51 metri e sarà dotato di un propulsore ibrido Plug–in da 350 CV e di un secondo a benzina da 1,5 libri. Quest’ultimo sarà abbinato ad un’unità elettrica. Inoltre, saranno presenti anche la trazione anteriore e il cambio automatico.

Per quanto riguarda l’autonomia in solo elettrico sembra che questa sarà pari a circa 80 km. Per quanto riguarda l’interno della vettura Ebro, è presente un pannello da 24,6 pollici. Quest’ultimo è integrato con la strumentazione dedicata al sistema di infotainment. Il bagagliaio invece avrà una capacità di 380 litri. La vettura presenterà anche diverse dotazioni di serie sulla base all’allestimento scelto. Tra questi ci sono il tetto panoramico in vetro, del sistema di illuminazione ambientale, della vernice bicolore e dei sedili anteriori elettrici.

Il modello Ebro S800, invece, sarà lungo 4,73metri. La prima varante sarà presentata con un motore a benzina a 4cilindri 1.6 T-GDi, da 150CV e 275Nm di coppia massima. La vettura avrà trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione. Successivamente dovrebbe arrivare anche la motorizzazione Plug–in da 350CV dotata di circa 80km di autonomia in solo elettrico.

Il modello presenta uno stile minimalista. Nello specifico la plancia è dominata da un ampio display dedicato al sistema di infotainment. Mentre dietro al volante è situato il pannello riservato alla strumentazione digitale. Per quanto riguarda invece i prezzi di lancio per il mercato spagnolo Ebro non ha rilasciato ancora nessuna informazione precisa. Bisognerà dunque attendere per saperne di più.