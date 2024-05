Xperia 1 sta per arrivare sul mercato. Il lancio è previsto, infatti, per il prossimo mese. Nel frattempo, è emerso un video online che mette in evidenza alcune informazioni interessanti. Il filmato in questione è stato pubblicato da Sony su YouTube ed è stato denominato “Official Unboxing Video”. Il primo dettaglio che emerge è l’attenzione dell’azienda verso l’ambiente. Nello specifico l’imballaggio risulta essere particolarmente minimal mentre la superficie esterna mostra una confezione realizzata con materiale riciclato. Secondo quanto dichiarato da Sony è stato realizzato con un mix di bambù, carta riciclata e fibre di canna da zucchero.

Sony Xperia 1 si dedica all’ambiente

I materiali riciclati utilizzati sono facilmente reperibili. Inoltre, il nuovo imballaggio ideato da Sony risulta anche completamente privo di plastica. Quest’ultima è stata eliminata o sostituita con materiali di carta. È anche presente una variante, Sorplas, realizzata con materiale plastico riciclato che viene sviluppato internamente all’azienda e che offre prestazioni elevate continuando a rispettare l’ambiente. Infatti, questi vengono utilizzati anche per i componenti interni senza comprometterne la qualità offerta agli utenti.

Inoltre, nel primo unboxing viene evidenziato anche l’arrivo di un nuovo sistema di raffreddamento a camera di vapore per i nuovi dispositivi Xperia. Questo dettaglio non incide sullo spessore del modello che sembra essere sempre lo stesso rispetto la precedente generazione. Inoltre, Sony ha evidenziato anche una serie di caratteristiche chiave. Tra queste ci sono l’ingresso del jack audio da 3,5 mm, sempre meno utilizzato per i diversi top di gamma, e l’espansione di memoria con microSD.

Inoltre, un ulteriore dettaglio particolare, riguarda il carrellino per la scheda SIM e la citata microSD. Infatti, a differenza degli altri dispositivi, questo non viene estratto con uno spillo, si tira invece con l’unghia. In questo modo, si propone una maggiore praticità, anche se Sony ci tiene a sottolineare che ciò non ha inficiato sulla certificazione contro l’ingresso di acqua e polvere (anche IP65/68).

All’interno del video viene analizzato anche il display, le fotocamere e anche le altre novità tecniche. Dettagli che sembrano rendere ancora più entusiasmante il nuovo modello di Sony.