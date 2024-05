L’aggiornamento ad Android 14 è in arrivo su AndroidTV, e molti utenti sperano che questo porti alla fine delle interfacce lente e scattose. A tal proposito, il desiderio principale degli utenti è quello di ottenere una maggiore fluidità e reattività nell’utilizzo quotidiano dei dispositivi. Nello specifico durante come lo scorrimento delle schermate e l’apertura delle app.

Al Google I/O 2024, Google ha risposto a queste aspettative annunciando importanti miglioramenti delle prestazioni per Android TV. Il problema della lentezza non riguarda il sistema operativo, nello specifico, ma l’hardware. Molti produttori, per contenere i costi, forniscono ai loro dispositivi dei componenti meno potenti rispetto a quelli presenti, ad esempio, su smartphone e tablet. Tale scelta per quanto sensata poiché un televisore non ha bisogno di gestire molte applicazioni contemporaneamente, porta ad alcune problematiche. In particolare, l’uso di un chip e una memoria troppo limitati può compromettere la fluidità dell’interfaccia.

Android TV può migliorare con il nuovo aggiornamento?

Con l’aggiornamento ad Android 14, Google promette un significativo miglioramento delle prestazioni. Durante la sessione “What’s new on Google TV and the Android TV OS” al Google I/O, Paul Lammertsma, Developer Relations Engineer di Android, ha rivelato alcuni dettagli interessanti. Le principali novità riguardano i miglioramenti nelle prestazioni di scorrimento sia verticale che orizzontale su GoogleTV. Inoltre, è compreso un aumento della velocità per il caricamento dei dati ed anche la riduzione del 20% nell’uso dell’archiviazione. Inoltre, è stata diminuita la latenza di avvio, ovvero il tempo necessario per accendere il dispositivo.

Anche le tempistiche di partenza a freddo del launcher della schermata iniziale di Google TV sono state migliorate di oltre 4 secondi. Sebbene sia raro che i dispositivi Android TV avviino il launcher a freddo, in quanto solitamente sono in modalità stand–by, questo miglioramento è comunque degno di nota. Google non ha però specificato i dettagli tecnici dietro questi miglioramenti.

Ulteriori novità in arrivo

Un’altra novità di Android 14 per TV riguarda il consumo energetico, con l’introduzione di due nuove modalità: Low-energy e Optimized energy, che si aggiungono alla modalità Increased energy. La modalità Low–energy spegne la connessione di rete del televisore in modalità stand-by, consentendo comunque aggiornamenti critici, mentre la modalità Optimized energy mantiene attive alcune funzionalità come l’Assistente Google e il casting via Wi-Fi. La modalità Increased energy permette funzionalità aggiuntive quando il televisore non è in uso, come il casting su ethernet e i controlli della Google Home Platform.

Suddette modalità a basso consumo energetico sono progettate per ridurre l’energia utilizzata dai televisori in stand-by a 2 W o meno, conformandosi alle nuove normative dell’UE che entreranno in vigore dal 9 maggio 2025. Infine, Android 14 per TV introduce anche nuove funzionalità come la modalità picture–in–picture su Google TV e la funzione Trova il mio telecomando, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.