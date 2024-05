WhatsApp sta recentemente lavorando per una serie di funzioni utili per l’utilizzo della funzione Community da parte degli utenti. Fin dal suo lancio, la funzione ha permesso di connettere vicini di casa, associazioni scolastiche, colleghi di lavoro e molte altre categorie. L’azienda si impegna, dunque, per mantenere suddetti gruppi organizzati e in continua comunicazione. WhatsApp intende consolidare tali legami introducendo nuove modalità per organizzare eventi direttamente nella chat. Inoltre, le bacheche dei gruppi verranno aggiornate con risposte organizzate, permettendo ai membri di rispondere facilmente agli aggiornamenti importanti forniti dagli amministratori.

WhatsApp lavora per migliorare le Community

La funzione degli eventi rende più semplice organizzare incontri virtuali o fisici, come riunioni o feste di compleanno, direttamente sulla piattaforma. Chiunque all’interno di un gruppo può creare un evento e i membri potranno rispondere confermando la loro partecipazione. In questo modo, tutto il gruppo avrà visibilità su chi parteciperà. Gli eventi potranno essere visualizzati nella pagina contenente le informazioni del gruppo. I partecipanti coinvolti riceveranno una notifica automatica poco prima dell’inizio dell’evento stesso. Tale funzionalità verrà introdotta inizialmente nei gruppi appartenenti a una community e, nei prossimi mesi, sarà estesa a tutti gli utenti.

WhatsApp ha anche lanciato la funzione delle risposte nelle bacheche. Tale novità consentirà agli amministratori di ricevere feedback dai membri del gruppo. In questo modo le comunicazioni verranno rese più efficienti e i gruppi diventeranno un luogo ideale per restare aggiornati sulle informazioni relative alla propria community. Le risposte saranno raggruppate e ridotte a icona, permettendo agli utenti di vedere cosa hanno detto gli altri nel loro contesto senza essere sommersi dalle notifiche, che saranno silenziate per tutti.

Suddette innovazioni testimoniano l’impegno di WhatsApp nel fornire un ambiente digitale sempre più efficiente e collaborativo. In questo modo ogni utente potrà sentirsi parte attiva della propria community e organizzare facilmente le proprie attività quotidiane. E non è tutto. Sembra infatti che potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sull’argomento avvalorando l’idea di WhatsApp di offrire ai suoi utenti nuovi strumenti utili per organizzare le proprie attività online.