Soundcore Boom 2 Plus: potenza e tecnologia per un'estate ricca di musica

Soundcore ha lanciato finalmente il nuovissimo ed atteso modello della serie Boom. Arriva così il fantastico il soundcore Boom 2 Plus, un nuovo dispositivo che rivoluzionerà completamente il modo in cui ascoltiamo la musica grazie alla sua tecnologia complessa e al suo design impeccabile, ideale per essere trasportato ovunque si vada.

Il soundcore Boom 2 Plus presenta la particolare tecnologia Active Crossover, che di solito è riservata a speaker di fascia molto più alta. Questa separa accuratamente i segnali ad alta e bassa frequenza così da riprodurre un audio chiaro e pulito, mai visto in un device simile. La tecnologia proprietaria BassUp 2.0 va poi a migliorare ancor di più la qualità del suono e la potenza dell’output audio, permettendo la riproduzione di bassi profondi e bilanciati. Rispetto al modello che lo ha preceduto, il Motion Boom Plus avene 80W di potenza, il Boom 2 Plus la porta a 100W e, attraverso l’attivazione della modalità BassUp, raggiunge anche i 140W. L’ incremento è ottenuto grazie ai due woofer da 4,5 pollici che passano da 35W a 50W.

Una migliorata qualità del suono per portare la musica ovunque con il soundcore Boom 2 Plus

Il Boom 2 Plus non è solo potente, ma anche visivamente accattivante. Dotato di due radiatori passivi simmetrici con luci RGB sincronizzate con la musica, offre otto preset per gli effetti di luce. Gli utenti possono anche personalizzare i colori tramite l’app soundcore, creando un’esperienza visiva che accompagna perfettamente le loro tracce preferite.

Progettato per le avventure outdoor, il Boom 2 Plus regala fino a 20 ore di riproduzione musicale grazie alla batteria da 7500 mAh/7.3V. Supporta la ricarica rapida da 30W, completando una carica in sole tre ore, e offre un’uscita da 10W tramite porta USB per mantenere attivi i dispositivi mobili degli utenti. Con la certificazione IPX7, il dispositivo soundcore è resistente all’acqua e può galleggiare, rendendolo ideale per feste in piscina, giornate al mare o avventure al fiume. La maniglia ergonomica e la cinghia di trasporto rimovibile lo rendono facile da trasportare ovunque.

L’app soundcore consente anche agli utenti di personalizzare il suono con quattro preset e un EQ a 8 bande, adattando la musica alle loro preferenze. Il Boom 2 Plus inoltre supporta PartyCast 2.0, permettendo di collegare insieme oltre 100 altoparlanti per amplificare l’output audio durante feste e grandi eventi. Con il pulsante TWS, gli utenti possono collegare due Boom 2 Plus per una vera esperienza stereo. Il Boom 2 Plus sarà disponibile per l’acquisto dal 5 giugno a 199,99€ in tre colori: Phantom Black, Adventure Green ed Explorer Blue, sia su Amazon che sul sito ufficiale soundcore.