Realme conquista l’Europa: crescita del 59% e Top 4 nel mercato degli smartphone

Durante i primi tre mesi di questo anno, la famosa azienda Realme ha raggiunto traguardi straordinari nel mercato europeo degli smartphone. Attraverso le sue grandiose vendite ha conquistato la sua posizione fra i Top 4 brand di smartphone in Europa. La crescita del 59% rispetto all’anno precedente ha evidenziato quanto siano state efficienti le nuove strategie intraprese per l’espansione del marchio. Grazie a queste la società è riuscita a svilupparsi e a conquistare i primi posti n un settore molto competitivo.

Realme ha presentato la nuova serie di prodotti, tra cui il 12 5G che ha incontrato nel pubblico un notevole successo. La serie comprende cinque device con prestazioni diversificate atte a soddisfare qualunque sia l’esigenza del compratore. La versione Realme 12 Pro+ 5G ha registrato vendite a dir poco impressionanti, divenendo il secondo smartphone più venduto su Amazon durante il periodo della sua promozione iniziale. La popolarità di questo modello è stata ulteriormente confermata dal fatto che le sue differenti versioni hanno conquistato la prima e la seconda posizione nella classifica delle “Novità più interessanti di Amazon in Italia” per due giorni consecutivi, cosa non da nulla contando quanti siano i dispositivi in continua uscita.

Realme cresce esponenzialmente anche in Italia e conquista i giovani

Si direbbe che il Realme abbia letteralmente “sbancato” in Italia. Dai dati presenti nel Q1 2024 di Canalys, il brand è entrato nella Top 5 dei marchi di smartphone anche nel nostro Paese, registrando una crescita pazzesca del 106% in confronto all’anno scorso. La serie Realme 12 Pro 5G ha visto un’implementazione degli acquisti del modello l’800% in più rispetto all’11 Pro.

Il successo di Realme può essere attribuito alla sua strategia focalizzata sull’innovazione tecnologica e sull’attrazione del pubblico young. L’azienda, infatti, continua a creare device caratterizzati da tecnologie fortemente all’avanguardia, ma aventi comunque prezzi altamente competitivi considerando le potenti prestazioni. La formula, come dimostrato, è più che vincente in Europa, dove la domanda è in continua crescita. L’aumento del 59% su base annua, la popolarità della serie Realme 12 e il notevole incremento delle vendite sono infatti indicatori chiave del successo del brand.