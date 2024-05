Starlink è il rivoluzionario servizio di connettività internet ideato da Elon Musk. In questi giorni, l’azienda, ha finalmente svelato i dati riguardanti il numero di abbonati in Italia. Anche se ottenere informazioni precise su abbonamenti telefonici e internet è spesso un’impresa ardua. Ma ciò non ha fermato la società. Quest’ultima ha infatti deciso di rompere il silenzio e fornire una stima ufficiale.

Secondo quanto riportato direttamente da Starlink, il numero degli abbonati nel nostro Paese si attesta intorno ai 40.000. Un risultato notevole. Un numero che conferma l’interesse sempre crescente verso questa innovativa forma di connettività. Vale la pena sottolineare che la società si distingue dagli operatori tradizionali per il suo approccio basato su una rete satellitare. Infatti essa è completamente diversa dalle infrastrutture terrestri utilizzate dagli altri servizi.

Alcune delle ragioni principali del successo di Starlink

Grazie alla sua rete di migliaia di satelliti in orbita intorno alla Terra, Starlink è in grado di fornire una linea internet in qualsiasi luogo del pianeta. Anche nelle aree più remote. A condizione, ovviamente, che vi sia una visibilità sufficiente del cielo. Questo aspetto rende l’ omonimo marchio particolarmente attraente per coloro che vivono in zone dove le infrastrutture terrestri sono carenti o non disponibili.

In più, va considerato il costo del servizio offerto. Attualmente, l’abbonamento mensile parte da 293€. Con un prezzo una tantum di 349€ per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria. Anche se questi numeri possono essere superiori rispetto ai servizi tradizionali pare non essere un problema. In quanto è ormai noto che Starlink offra una connessione completamente indipendente dalle altre strutture. Ciò quindi può essere un vantaggio indispensabile per molti utenti. Tutto ciò fa in modo che l’azienda sia la scelta preferita anche per coloro che cercano una connettività affidabile. Soprattutto in luoghi dove altri servizi potrebbero non essere disponibili o non adeguati. Insomma, i numeri degli abbonati in Italia confermano l’ascesa di questa tecnologia e la sua crescente popolarità tra gli italiani. Indipendentemente dalla loro posizione geografica.