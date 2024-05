Sta per arrivare su Netflix una nuova serie TV originale che promette di attirare l’attenzione degli utenti della piattaforma per le ambientazioni, la storia e i suoi coinvolgenti personaggi. Il nuovo show è stato girato a Lecce, in Salento, e dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si tratta di “La vita che volevi” la serie creata e diretta da Ivan Cotroneo, con protagonista Vittoria Schisano.

Arriva una nuova serie TV italiana su Netflix

Lo show arriverà sulla piattaforma, in Italia così come nel resto del mondo, il 29 maggio. La protagonista della storia in arrivo su Netflix è Gloria, una donna che dopo essere arrivata a Lecce pensa di aver trovato finalmente la felicità. Qui ha dato vita ad un’agenzia turistica e ha trovato l’amore con Ernesto. Eppure, il suo equilibrio viene messo a dura prova dall’arrivo di Marina, un’amica dei tempi dell’università a Napoli. Le due si erano conosciute prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina arriva in città seguita da Andrea e Arianna, i suoi figli avuti da due diverse relazioni. Inoltre, è incinta di un terzo bambino il cui padre è Pietro un giovane che potrebbe rivelarsi pericoloso.

Gloria sembra restia a riallacciare i rapporti con l’amica dato che le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare, ma le cose non sono così semplici come sembrano. Marina sembra nascondere diversi segreti. Inoltre, l’arrivo del padre di Arianna, Sergio, sembra complicare le cose a causa della sua diffidenza nei confronti della nostra protagonista.

Una serie di situazioni, che animano la serie TV Netflix, porterà Gloria a fare i conti con passato e futuro. Nel cast oltre a Vittoria Schisano che interpreta la protagonista, troviamo anche Pina Turco (Marina), Giuseppe Zeno (Sergio), Nicola Bello (Andrea) e Alessio Lapice (Pietro). La serie TV Netflix promette grandi emozioni che coinvolgeranno il pubblico episodio dopo episodio.