A due settimane dal WWDC, l’evento durante il quale Apple presenterà i nuovi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi, emergono anticipazioni su macOS 15. AppleInsider ha rivelato in esclusiva alcune delle novità attese. Il WWDC avrò inizio il prossimo 10 giungo fino al 14. Vedrà la presentazione di macOS 15, iOS18, iPadOS18, tvOS18, watchOS 11 e visionOS 2.

Tra le principali novità di macOS15, spicca la riorganizzazione delle impostazioni di sistema, che cambieranno nuovamente dopo le modifiche introdotte con Ventura. Le categorie Notifiche e Suono saranno spostate più in basso, mentre Generali salirà verso l’alto, subito sotto le impostazioni di rete. Le sezioni Schermi e Sfondo saranno inglobate in Generali, e Privacy e Sicurezza saranno unite a Touch ID e password.

Apple aggiorna macOS con interessanti rinnovamenti

Siri e Spotlight saranno accorpate ad Account internet e Game Center, mentre le preferenze di iCloud potrebbero essere spostate nella sezione Account Internet, insieme a Apple Pay e le impostazioni della password. Inoltre, l’ID Apple potrebbe essere rinominato Account Apple, con nuove animazioni e elementi dell’interfaccia utente durante il processo di accesso.

Una novità significativa sarà la funzione Printable Account Recovery Summary (PARS), che fornirà agli utenti un riepilogo delle informazioni cruciali sui loro account. Apple sta inoltre testando una nuova interfaccia per AirDrop, con impostazioni di base e elementi dell’interfaccia leggermente ridisposti. Gli utenti potranno comunque scegliere come apparire in AirDrop e con chi condividere i file.

L’icona di Siri sarà ridisegnata per abbinarsi meglio alle altre icone della barra dei menu, diventando monocromatica. Siri riceverà anche numerosi miglioramenti grazie al nuovo modello AI Ajax di Apple, che permetterà di fare riassunti di articoli, rispondere a domande e trascrivere memo vocali.

Safari riceverà un’icona sulla destra del campo degli indirizzi per attivare nuove funzionalità come “Erase Web Content” e “Intelligent Browsing“. La Calcolatrice avrà un nuovo design simile a quello di iOS, con pulsanti arrotondati e la funzione Math Notes. Anche l’app Note sarà aggiornata, includendo funzioni come la registrazione audio in–app, la trascrizione audio e il riepilogo basato sull’intelligenza artificiale delle trascrizioni audio. Infine, anche Memo Vocali riceverà un aggiornamento simile.