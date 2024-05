Certamente, la pronuncia italiana di GPT–4o non è perfetta, ma potrebbe comunque suscitare interesse mettere alla prova le capacità del più recente modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Questo modello, infatti, è già accessibile agli utenti gratuiti in Italia.

Recentemente, visitando il portale ufficiale di ChatGPT, molti utenti avranno notato un pop–up che invita a provare GPT-4o. Il messaggio di benvenuto informa che ora si ha accesso limitato all’ultimo modello, GPT-4o. È più intelligente, comprende le immagini, può navigare sul Web e parla più lingue. Questa notifica evidenzia le nuove funzionalità offerte dal modello, pur specificando che l’accesso è attualmente “limitato“.

Arriva anche in Italia GPT-4o

Ma cosa significa questo “accesso limitato”? Come chiarito durante l’annuncio di GPT-4o, al momento sono disponibili solo le funzioni relative a testo e immagini. Non è ancora possibile avere conversazioni in tempo reale con input video, come mostrato durante l’evento di presentazione. Gli utenti gratuiti possono comunque testare direttamente i miglioramenti nelle altre aree.

Ad esempio, premendo sull’icona della graffetta situata in basso, è possibile caricare un‘immagine dalla memoria del computer e porre domande contestuali al chatbot, come cosa si vede nella foto. Questo permette di sperimentare il nuovo supporto agli allegati offerto da ChatGPT, grazie all’integrazione di GPT-4o.

Un’altra novità interessante è l’apertura del GPT Store a tutti gli utenti. Il GPT Store, accessibile cliccando su “Esplora GPT” in alto a sinistra, è uno store di GPT personalizzato integrato in ChatGPT. Prima era accessibile solo agli utenti a pagamento. Ora, invece, è disponibile per tutti. Tale intervento rappresenta una significativa espansione delle funzionalità accessibili agli utenti gratuiti, ampliando le possibilità di utilizzo del chatbot.

Le novità in arrivo nel mese di maggio non finiscono qui. Per conoscere tutte le funzioni in arrivo è consigliabile consultare l’approfondimento sull’era degli agenti intelligenti. Quest’ultimo offre una panoramica delle potenziali evoluzioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Anche se con alcune limitazioni, GPT-4o rappresenta, dunque, un notevole passo avanti nella tecnologia dei chatbot. Gli utenti gratuiti in Italia possono ora sperimentare di persona le sue nuove capacità, dalla comprensione delle immagini alla navigazione sul Web. Inoltre, l’accesso al GPT Store offre ulteriori opportunità. Tali innovazioni segnano un momento entusiasmante per la comunità degli utenti di ChatGPT, aprendo nuove strade per l’interazione con l’intelligenza artificiale.