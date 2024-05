Con l’aggiornamento a iOS 17.5.1, Apple ha risolto un bug fastidioso e potenzialmente pericoloso sia per l’azienda che per gli utenti. Nella nota di rilascio della patch si legge, infatti, che aggiornamento fornisce importanti correzioni di bug. Nello specifico risolve un raro problema in cui le foto che hanno subito una corruzione del database. Quest’ultime potrebbero riapparire nella libreria Foto anche se erano state eliminate. Un problema problematico soprattutto quando si rivende il proprio dispositivo Apple.

Un utente ha riferito che, dopo aver venduto un iPad a un conoscente, quest’ultimo si è trovato nel rullino fotografie che appartenevano al precedente proprietario. L’ipotesi più grave avanzata coinvolgeva iCloud Photo. Molti hanno pensato che l’unica spiegazione plausibile per la ricomparsa di foto su un dispositivo ripristinato fosse la presenza di quelle foto da qualche parte nel cloud, foto che Apple non avrebbe cancellato come avrebbe dovuto fare.

Apple interviene sul fastidioso bug delle foto eliminate

In tutti i sistemi operativi, le fotografie cancellate non sono realmente eliminate fino a quando i dati non vengono sovrascritti. Il caso di Apple è però diverso, perché sono apparse fotografie molto vecchie, ed è lecito pensare che dopo molti anni lo spazio occupato da tali fotografie sia stato sovrascritto. Inoltre, le persone hanno cambiato dispositivo, quindi non è chiaro come possano essere riapparse.

Apple ha spiegato la questione affermando che si tratta di un evento molto raro, che ha coinvolto un numero limitato di persone e fotografie, e ha escluso che iCloud Photo abbia avuto un ruolo in questo problema. Il bug ha coinvolto il database che tiene l’elenco di tutte le immagini e, per le fotografie più vecchie, la copia a bassa risoluzione.

Questo database è criptato, con una chiave generata per ogni utente. Quando si ripristina un iPhone o un iPad da un backup, viene ripristinato anche quest’ultimo. Il problema risiedeva proprio nel database che, a causa di una corruzione, ha mantenuto alcune zone con fotografie cancellate. Queste foto hanno viaggiato per anni insieme ai backup e, per qualche motivo, iOS 17.5 ha ricostruito gli indici del database, facendo riapparire alcune fotografie.

Apple ha negato la possibilità che sia accaduto quanto descritto dall’utente che ha venduto l’iPad: quando si seleziona “Trasferisci o inizializza” e si accetta di cancellare tutti i contenuti e tutte le impostazioni, viene eliminata la chiave univoca con cui tutte le informazioni sono codificate e ne viene generata una nuova. Senza la chiave di codifica legata all’account, è impossibile che qualsiasi elemento, anche se non cancellato mediante sovrascrittura, possa essere recuperato. L’utente che ha venduto l’iPad probabilmente non ha seguito correttamente i passaggi di inizializzazione del dispositivo.