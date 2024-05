Very Mobile si sta rivelando un operatore particolarmente competitivo. A tal proposito ha da poco reso disponibile una nuova promo particolarmente interessante. Al momento non è ancora chiaro se l’offerta in questione si chiami Very Esclusiva o Promo Flash! XL. Sono però stati rilasciati i principali dettagli che rendono il pacchetto dati della promo davvero vantaggioso.

La nuova promo di Very Mobile arriva sul mercato

L’offerta comprende minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico dati per la connessione ad internet in 4G con fino a 30 Mbps in download. Ci sono, inoltre, alcuni dettagli extra che rendono la promo di Very Mobile davvero imperdibili. Usufruendo dell’opzione Ricarica Automatica gli utenti potranno ottenere ulteriori 150 GB ogni mese.

In Roaming per l’Unione Europea sono previsti invece 4,6 GB per poter navigare in internet. Inoltre, sono inclusi i servizi “Ti ho cercato”, “Hotspot”, “RingMe” ed anche la possibilità di bloccare via app i servizi a pagamento.

La SIM Very Mobile, la spedizione e l’attivazione, per cui è disponibile anche l’opzione tramite SPID, sono completamente gratis. Inoltre, gli utenti potranno scegliere se attivare una SIM fisica oppure se affidarsi ad una delle nuove eSIM. Il prezzo di questo pacchetto così ricco è davvero sorprendente: solo 4,99 euro al mese. Si tratta di una promo davvero imperdibile.

È importante ricordare che l’offerta è dedicata solo ad alcuni clienti. Nello specifico è dedicata a tutti colo che provengono da Iliad e da altri operatori virtuali. Tra questi troviamo: CoopVoce, Fastweb, Intermatica, Plintron, Lycamobile, CM Link. Enegan, SkyMobile, Vianova, Daily Telecom Mobile, Feder Mobile, Optima, NT Mobile, Tiscali, Rabona Mobile, Green Telecomunicazioni, Ovunque, Poste Mobile. Telmekom, elimobile, DIGI Mobil, Uno Mobile, Noitel, WithU, PLINK, NV Mobile.

È possibile procedere subito con l’attivazione attraverso il sito web ufficiale di Very Mobile. A tutti gli utenti interessati ricordiamo che la promozione è a tempo limitato. È attivabile solo fino a lunedì 27 maggio.