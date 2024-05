Italia, finite le risorse naturali a disposizione del 2024

L’ha finito tutte lefacendo pensare che forse sarebbe meglio sfruttare in modo diverso le risorse che ci vengono fornite dal nostro pianeta. Questo tipo di fenomeno viene chiamatoe rappresenta l’sul pianeta; infatti la domanda della popolazione sui beni naturali supera di molto la capacità dei sistemi di rigenerarli. A conferma di questo abbiamo ilche ha fatto le sue indagini e da queste ne ha dedotto che l’ Italia si trova in una situazione critica per cui è doverosoa questo problema.

Oltre al fabbisogno energetico c’è anche un altro problema che è quello legato alla produzione della CO2 che ultimamente si trova a dei livelli tali che gli ecosistemi non riescono a smaltirla. Il motivo principale per cui i sistemi non riescono a smaltirla è principalmente la presenza di troppe fonti inquinanti che producono CO2 a livelli veramente alti. Queste fonti, essendo create dall’ uomo, possono essere migliorate in modo da poter diminuire la quantità di CO2 prodotta e salvaguardare la salute del pianeta.

Italia, il problema delle fonti non è da sottovalutare

L’ Italia è arrivata ad un punto tale che per soddisfare tutte le esigenze della popolazione bisognerebbe possedere altre quattro Italie poiché una sola non basta per soddisfarle. Anche se tutto il resto del mondo adottasse lo stesso sistema di consumo italiano, bisognerebbe possedere tre Pianeti Terra; nel resto del mondo però esistono paesi come Qatar, Lussemburgo, Emirati Arabi, USA e Canada che esauriscono le loro risorse già entro marzo. I settori che maggiormente producono molto CO2 e contribuiscono allo squilibrio delle risorse energetiche sono il settore dei trasporti e dell’ alimentazione dato che hanno bisogno di molte materie prime e molta energia per soddisfare il fabbisogno della popolazione. Il problema principale dell’ Overshoot Day è che ogni anno si verifica sempre più precocemente per cui ci fa capire che c’è qualche problema a livello del nostro pianeta e delle sue risorse.

Bisognerebbe limitare il consumo di energie per esempio limitando o togliendo quelle risorse che non sono necessarie, oppure riutilizzare quelle che abbiamo preso dal pianeta.