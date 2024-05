Xiaomi Redmi 12 è uno smartphone decisamente economico, un prodotto che permette al consumatore di raggiungere un livello di spesa che non travalichi i 100 euro, ma che allo stesso tempo sia in grado di garantire un libero accesso ad ottime specifiche tecniche di qualità.

Dimensionalmente lo smartphone rientra alla perfezione negli standard a cui siamo abituati nel periodo, raggiungendo per l’appunto 168,6 x 76,28 x 8,17 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 198,5 grammi. Il display è un IPS LCD con refresh rate fisso a 90Hz, così da poter godere di una buona fluidità, 396 ppi, dimensioni di 6,79 pollici ed una risoluzione di 1080 x 2460 pixel. Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Helio G88, octa-core con frequenza di clock fissata a 2Ghz, affiancata da una GPU Mali-G52 MC2 ed una configurazione che prevede 4GB di RAM con 128GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD).

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, sul quale trovare i codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte di oggi.

Xiaomi Redmi 12: un prezzo folle su Amazon

Prezzo assolutamente conveniente per Xiaomi Redmi 12 in questi giorni su Amazon, lo smartphone viene commercializzato con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand, così da poter raggiungere un valore di spesa da sostenere pari a soli 101,10 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

E’ chiaro che in tale fascia di prezzo non ci si potessero aspettare prestazioni troppo elevate, infatti il comparto fotografico è rappresentato da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, una ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire poi con un 2 megapixel che viene utilizzato solamente per gli effetti bokeh. Nella parte anteriore spicca ad ogni modo un sensore da 8 megapixel, con apertura F2.1, fondamentale per la realizzazione di vlog, selfie e quant’altro. La batteria, infine, è un componente da 5000mAh, pronta a garantire utilizzi per lunghe giornate, prima di ricorrere alla presa a mura.