Auto Elettriche: i principali problemi e come prevenirli

Le auto elettriche sono solitamente considerate più longeve di quelle termiche, questo grazie al numero di interventi sul veicolo minore. Come qualsiasi veicolo, non sono però prive di problematiche ed ogni tanto il loro giretto in officina lo fanno. Se si vuole esser certi che la propria vettura ecologica continui a vivere per lungo tempo, bisogna stare attenti soprattutto alla batteria, eseguendo la giusta manutenzione.

Alcuni dei problemi che solitamente possono presentarsi sono risultato dell’usura naturale, ma possono anche essere aggravati da temperature estreme, calde o fredde che siano. Le auto elettriche, infatti, a volte perdono fino al 30% della loro autonomia quando il termometro scende oltre lo zero. Non è solo la temperatura a giocare il suo ruolo, ma anche i cicli di ricarica inadeguati.

Le problematiche delle batterie delle auto elettriche

Per mantenere la batteria in buone condizioni come prima cosa bisognerebbe tenerla tra il 20% e l’80% e di limitare l’uso delle ricariche rapide, che possono stressarla eccessivamente. Il Battery Management System (BMS) è sempre essenziale per monitorare e gestirne la giusta. Se tale sistema dovesse essere difettoso, possono verificarsi errori di lettura della carica, disconnessioni e, nei casi peggiori, surriscaldamenti. Come prevenire? Eseguendo quando sono disponibili aggiornamenti software regolari e sottoponendo l’auto elettrica a diagnosi periodiche, così da poter identificare tempestivamente eventuali anomalie.

Non solo la batteria va tenuta d’occhio, ma anche i controller di potenza, che regolano la quantità di energia inviata al motore dell’auto elettrica. Questi possono superare la temperatura massima o subire danni elettronici, causando una perdita di potenza o, nei casi più gravi, l’impossibilità di far funzionare e partire il veicolo. Anche in questo caso il metodo migliore è la prevenzione ed il controllo.

Prevenire è meglio sempre che curare

Sembra una baggianata e già lo si è detto spesso, ma per tutti i veicoli, non soltanto quelli elettrici, la manutenzione regolare è fondamentale. Un uso adeguato unito a quest’ultima possono prevenire molti dei problemi più comuni e assicurare che l’auto elettrica rimanga efficiente. Eseguire controlli periodici, come noi facciamo dal medico, aggiornare il software e monitorare i sistemi con costanza può fare una grandissima differenza ed evitare spese troppo ingenti quando i guasti si aggravano per la nostra negligenza.