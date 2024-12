Google ha deciso di estendere il supporto al controller Stadia, una mossa che garantirà una maggiore compatibilità del dispositivo con le piattaforme attuali, allontanando il rischio di obsolescenza.

Il controller Google Stadia non sarà abbandonato

Google ha recentemente aggiornato il firmware del controller Stadia, introdotto originariamente per la sua piattaforma di gaming in cloud, ormai dismessa. Con questo aggiornamento, il dispositivo guadagna una compatibilità più ampia, soprattutto grazie all’abilitazione della modalità Bluetooth Low Energy (BLE). Questa funzione consente agli utenti di utilizzare il controller con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, smartphone e console, salvandolo dal destino comune di molti hardware legati a servizi chiusi.

L’annuncio segue il crescente interesse degli utenti per una maggiore durata nel tempo dei dispositivi tecnologici, spesso messi da parte a causa della fine del supporto ufficiale. Il controller Stadia rappresentava un esempio di prodotto progettato per un ecosistema specifico e considerato da molti già superato.

L’aggiornamento BLE è il risultato delle richieste degli utenti, che desideravano una maggiore versatilità del controller. La tecnologia Bluetooth permette ora di collegare il dispositivo a una varietà di piattaforme senza fili, rendendolo utilizzabile non solo per il gaming, ma anche per applicazioni come il controllo di dispositivi multimediali.

Google non ha escluso ulteriori miglioramenti in futuro, ma per ora il supporto resta limitato a funzioni di base. Nonostante questo, molti esperti vedono in questa decisione un passo importante verso una maggiore sostenibilità tecnologica, riducendo la quantità di rifiuti elettronici.

Un cambio di strategia per Google?

La scelta di estendere il supporto al controller Stadia potrebbe riflettere un cambio di approccio per Google. Negli ultimi anni, l’azienda ha spesso abbandonato prodotti e servizi senza fornire alternative concrete agli utenti. Questa mossa, invece, suggerisce una maggiore attenzione alle esigenze della community e alle implicazioni ambientali della dismissione di hardware funzionante.

Conclusione

L’estensione del supporto al controller Stadia rappresenta un segnale positivo per gli utenti e per il mercato. La decisione di Google dimostra che anche dispositivi legati a progetti non più attivi possono trovare una seconda vita, promuovendo la sostenibilità e rispondendo alle richieste di una tecnologia più durevole.