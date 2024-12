MARA, un nome di riferimento nell’innovazione digitale e nella sostenibilità energetica, ha recentemente fatto un grande passo avanti nel suo impegno per un futuro più sostenibile, acquisendo un parco eolico situato nella contea di Hansford, Texas. Con una capacità di interconnessione di 240 MW e una capacità eolica “nameplate” di 114 MW, questo investimento strategico non solo permette a MARA di ridurre significativamente i costi di produzione di bitcoin, ma rappresenta anche un forte impegno per l’ambiente, dimostrando la volontà dell’azienda di promuovere l’adozione dell’energia rinnovabile.

MARA e i suoi data center sostenibili

L’acquisizione di questo parco eolico si inserisce in una visione più ampia di MARA, che punta a trasformare le risorse sostenibili che attualmente sono sottoutilizzate in valore economico. L’obiettivo è ridurre i costi energetici e garantire l’utilizzo di energie rinnovabili per alimentare i data center, un settore ad alta intensità energetica. Attraverso questa acquisizione, MARA intende combinare la gestione efficiente delle risorse con l’innovazione tecnologica, utilizzando l’energia prodotta dal parco eolico per alimentare i suoi data center in modo sostenibile e senza costi energetici aggiuntivi.

Il progetto prevede l’alimentazione di un data center con i 114 MW di energia eolica provenienti direttamente dal sito, evitando così di dover passare attraverso la rete elettrica e riducendo al minimo la congestione energetica. Questo approccio non solo è vantaggioso dal punto di vista economico, ma aiuta anche a stimolare la domanda di energia a livello locale, creando così un modello di gestione energetica che rispetta l’ambiente. L’impiego di dispositivi di mining ASIC avanzati, che normalmente verrebbero scartati, aggiunge un ulteriore valore sostenibile. Grazie al programma “Advanced ASIC Retirement Initiative“, MARA è in grado di prolungare la vita utile di queste macchine, riducendo al minimo i rifiuti tecnologici.

In questo modo, MARA sta creando un ciclo virtuoso, con impatti positivi sia sul piano ambientale che finanziario. Questo parco eolico diventerà parte di una rete globale di data center gestiti da MARA, interamente alimentati da fonti rinnovabili. Concludere l’acquisizione entro il primo trimestre del 2025 permetterà a MARA di consolidare ulteriormente la sua posizione come leader nella sostenibilità energetica e nell’innovazione digitale.