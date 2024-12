Il rilascio della nuova serie Galaxy S25 è sempre più vicino. A tal proposito, stanno aumentando le indiscrezioni trapelate online sul prossimo smartphone di Samsung. L’attenzione degli appassionati di tecnologia è stata catturata, in particolare, sul possibile mantenimento dei prezzi rispetto alla generazione precedente. Tra voci di rincari e speranze di stabilità, c’è una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo. Sembra che in Europa, i prezzi potrebbero rimanere invariati. Tale indiscrezione è riportata da Roland Quandt di WinFuture, una fonte nota per l’affidabilità.

Samsung non proporrà un aumento dei prezzi in Europa?

Secondo Quandt, in Svezia i tre modelli della gamma S25 (base, Plus e Ultra) saranno venduti agli stessi prezzi degli attuali S24. Parliamo di 11.490, 14.490 e 17.790 corone. Pari a circa 995, 1.254 e 1.540euro. Anche se si tratta di cifre elevate, sono in linea con i prezzi standard del mercato scandinavo. È utile però prendere tali informazioni con cautela. Infatti, è ipotizzabile, che tale stabilità sia limitata alla Svezia. Sarà necessario attendere conferme ufficiali per capire se l’azienda sudcoreana deciderà di coinvolgere tutto il mercato europeo.

La data del lancio dei nuovi dispositivi di Samsung si avvicina in modo rapido. Con essa aumentano le aspettative. L’arrivo della serie Galaxy S25 sarà un banco di prova non solo per l’innovazione tecnologica. Ma anche per la strategia commerciale di Samsung. Un aumento dei prezzi potrebbe compromettere le vendite, soprattutto in un periodo in cui molti consumatori sono attenti alle spese. Al contrario, mantenere i listini invariati potrebbe rappresentare una mossa vincente per conquistare la fiducia degli utenti. E allo stesso tempo contrastare i rivali. Come anticipato, si tratta solo di indiscrezioni e molte informazioni restano ancora incognite. Nell’attesa gli occhi di appassionati e analisti sono già tutti puntati su Samsung. Mentre si cercano conferme ufficiali dall’interno, tutti cercano di capire quale direzione prenderà l’azienda.