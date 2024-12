WhatsApp: il modo per recuperare i messaggi ed essere invisibili in chat

Oltre alle tante funzionalità che WhatsApp permette di avere agli utenti ce ne sono anche altre spesso nascoste. L’applicazione di messaggistica istantanea si aggiorna di continuo e di solito lo fa anche per evitare alcune problematiche. Quando subentrano però le applicazioni di terze parti, tutto cambia, in quanto WhatsApp può fare poco quanto nulla. Le due soluzioni in questione che stanno utilizzando già tantissimi utenti si chiamano rispettivamente Unseen e WAMR.

Unseen: come leggere i messaggi senza essere visti su WhatsApp

Unseen è l’app perfetta per chi vuole leggere i messaggi senza aggiornare l’ultimo accesso o risultare online. Come funziona? Intercetta i messaggi in arrivo su WhatsApp e li mostra in un’interfaccia separata, così l’utente può leggerli senza dover aprire l’app principale. In questo modo, è possibile mantenere la massima riservatezza senza rinunciare a seguire le conversazioni.

L’app è gratuita e funziona con messaggi testuali, immagini e altri contenuti multimediali. Installandola, si può leggere tutto senza lasciare traccia.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp ogni volta

Quante volte capita di vedere una notifica su WhatsApp di un messaggio eliminato e chiedersi cosa c’era scritto? Con WAMR, questa curiosità può essere soddisfatta. L’app, anch’essa gratuita, consente di recuperare i messaggi eliminati dai propri contatti prima che siano stati letti.

Va specificato che WAMR funziona solo dal momento in cui viene installata sullo smartphone. Non è possibile recuperare messaggi eliminati prima di averla configurata. Inoltre, è compatibile anche con contenuti multimediali, come immagini e video, purché vengano scaricati prima della cancellazione.

Entrambe le app sono legali e sicure, ma non si trovano sul Play Store. Devono essere scaricate in formato APK da fonti affidabili. È importante abilitare l’opzione per installare app da origini sconosciute nelle impostazioni dello smartphone per poterle utilizzare. Tutti coloro che fino ad oggi hanno provato queste soluzioni, si sono trovati molto bene.