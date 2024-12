Nokia ha introdotto sul mercato un dispositivo davvero interessante. Si tratta della sua prima videocamera a 360 gradi con connettività 5G integrata. Un dispositivo progettato per ridefinire gli standard di monitoraggio e gestione negli ambienti industriali. La videocamera registra video in risoluzione 8K e permette la visualizzazione in streaming tramite reti 5G, WiFi ed Ethernet. Inoltre, offre un audio spaziale 3D OZO e una latenza estremamente bassa. Tali caratteristiche la rendono un alleato imprescindibile per la comunicazione visiva in tempo reale. Garantendo immagini di alta qualità e un’esperienza immersiva mai vista.

Nuova videocamera Nokia: le principali caratteristiche

Il dispositivo risulta resistente ad acqua e urti. Dettaglio che permette di utilizzarlo in ogni contesto. Inoltre, permette di catturare immagini a 360gradi. Ciò elimina la necessità di installare più videocamere per il monitoraggio. Suddetto dettaglio consente di ottenere un notevole risparmio in termini di costi e risorse. La semplicità di utilizzo si accompagna a una versatilità impressionante. Ciò grazie anche alla disponibilità di due versioni. Si tratta della Nokia 360 Camera Wi-Fi e la Nokia 5G 360 Camera – Extreme Temperature. Quest’ultima pensata per condizioni climatiche estreme. Entrambe le versioni sono supportate dal software Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM). Tale caratteristica consente il monitoraggio, l’ispezione e la tele-operazione di macchinari da remoto in tempo reale.

Si tratta di un importante passo avanti per il settore industriale. La possibilità di controllare gli ambienti in modo completo e immediato riduce il rischio di incidenti e ottimizza i processi. Tutto ciò porta ad un miglioramento della produttività. Non è un caso che clienti di settori diversi stiano già adottando tale tecnologia per sfruttarne l’enorme potenziale. Con tale dispositivo, Nokia conferma il suo impegno nell’innovazione. Ciò aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più al servizio della sicurezza, della sostenibilità e dell’efficienza operativa. Elementi che rendono le industrie più connesse e all’avanguardia.