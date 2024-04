Fiido T2 Longtail Cargo E-Bike è una bici da carico, completamente elettrica, resa ancora più funzionale, data la presenza di copertoni fat (quindi dalla spalla elevata e dalla base di appoggio maggiorata) e dal posteriore allungato, tutte prerogative essenziali per riuscire comunque a godere di un maggiore carico, senza inficiare le prestazioni finali.

I suoi punti di forza partono dall’autonomia, infatti il prodotto riesce a garantire fino a 110 km di utilizzo continuativo, grazie anche alla presenza di una batteria dalla grande capacità 998Wh, ed un motore posteriore da 750W. Il comfort è garantito dalle specifiche appena descritte, ideali per riuscire ad assorbire al meglio gli urti, accoppiate con sospensioni adatte all’utilizzo su ogni superficie (il manubrio e la sella sono comunque regolabili in altezza).

I freni idraulici a quattro pistoni, accoppiati con 230mm di disco, offrono una frenata precisa ed affidabile, portando l’utente a potersi fermare in poco spazio, con la migliore sicurezza possibile, in aggiunta alla presenza di un LED posteriore che segnala l’effettiva frenata. La Fiido T2 Longtail Cargo E-Bike è appunto una bici cargo, di conseguenza offre una capacità di carico decisamente elevata, tanto da raggiungere fino un massimo di 200 kg, ampliando al massimo le possibilità di utilizzo con versatilità superiore al normale, almeno per un prodotto di questo tipo.

Fiido T2 Longtail Cargo E-Bike – prezzo

L’e-bike è disponibile direttamente sul sito ufficiale di Fiido, ad un prezzo promozionale di 1499 euro, con uno sconto speciale applicato in automatico di 300 euro, rispetto al listino originario di 1799 euro. Gli utenti che procederanno all’acquisto potranno ricevere in regalo i poggia-piedi posteriori, un piano di appoggio anteriore ed il copriruota posteriore (un set che altrimenti avrebbe un valore commerciale di 199 euro).

Le colorazioni disponibili sono due: grigio, con ampia disponibilità in magazzino, e verde bosco, la quale però verrà consegnata a partire da metà maggio. La spedizione è gratuita direttamente al vostro domicilio, con possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni.