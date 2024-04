Realme, negli ultimi giorni, ha introdotto sul mercato indiano la sua ultima tipologia di smartphone. Con i modelli P1 e P1Pro. Rappresentando un’interessante proposta per la fascia medio-bassa del settore. Combinando prezzi accessibili con specifiche all’avanguardia.

Una delle caratteristiche principali di entrambi i cellulari è sicuramente il display AMOLED da 120 Hz. Esso assicura un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Con una diagonale di 6,7 pollici, questi schermi offrono una luminosità di picco dichiarata di 2.000 nit. Garantendo una visualizzazione chiara anche in condizioni di luce intensa. La presenza dell’integrazione del lettore di impronte digitali per lo sblocco aggiunge poi un ulteriore livello di sicurezza e comodità.

Smartphone Realme, uno sguardo dettagliato al comparto fotografico

Ma non è tutto. I dispositivi Realme sono dotati di una fotocamera principale da 50MP. Essa promette di catturare dettagli nitidi e colori vividi nelle foto. Mentre il sensore principale è lo stesso per tutti e due, vi sono alcune differenze nella configurazione delle camere posteriori. Ad esempio, il RealmeP1Pro presenta una telecamera ultra wide da 8 MP e una macro da 2 MP. Mentre il RealmeP1 dispone solo di un sensore da 2MP per i ritratti. Questa variazione nella configurazione potrebbe influenzare le scelte degli utenti che cercano funzionalità fotografiche con caratteristiche specifiche. In piu, tutti e due dispongono anche di una fotocamera frontale da 16MP per selfie e videochiamate di alta qualità.

Un’altra distinzione significativa riguarda il processore. Mentre il P1 è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 7050, il P1Pro vanta un SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Una differenza che potrebbe influenzare le prestazioni complessive dei cellulari. Con il primo che potrebbe offrire una maggiore potenza di elaborazione e una migliore gestione energetica grazie al processo produttivo più avanzato. Per quanto riguarda invece la memoria, ambedue presentano opzioni generose. Con varianti che vanno da 128GB a 256GB di archiviazione e da 6GB a 8GB di RAM. Questa combinazione di specifiche moderne e prezzi accessibili potrebbe rendere la serie P di Realme una scelta interessante. Soprattutto per coloro che sono in cerca di uno smartphone di fascia media. Ma con ottime prestazioni e funzionalità. Non ci resta che attendere e vedere come verranno accolto i nuovi arrivati.