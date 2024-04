Ormai fra pochissimi giorni il produttore cinese Realme annuncerà in veste ufficiale per il mercato indiano una nuova serie di smartphone. Si tratta della nuova serie Realme P e per il momento l’azienda svelerà due nuovi smartphone, ovvero Realme P1 e Realme P1 Pro. Il debutto ufficiale sul mercato mobile di entrambi dovrebbe tenersi a breve, ovvero il prossimo 15 aprile 2024. Nonostante manchi quindi pochissimo tempo, in queste ultime ore l’azienda ha pubblicato in rete svariati teaser ufficiali che ci hanno quindi confermato diverse sue caratteristiche principali.

Realme P1 e Realme P1 Pro stanno per arrivare, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha postato in rete diversi teaser ufficiali riguardanti la prossima serie fu smartphone, ovvero Realme P1 e Realme P1 Pro. A quanto pare, entrambi gli smartphone potranno contare su un design piuttosto curato e su una scheda tecnica di rilievo.

Il modello Realme P1, in particolare, dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con i bordi curvi ai lati. Dal punto di vista prestazionale, sembra che a bordo ci sarà il soc MediaTek Dimensity 7050. Ancora il fratello maggiore Realme P1 Pro condividerà diverse caratteristiche tecniche. In particolare, anche quest’ultimo potrà contare sulla presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una luminosità di picco pari a 2000 nits.

Tuttavia, quest’ultimo dispositivo si distinguerà per la scelta del processore montato a bordo. Il nuovo Realme P1 Pro, infatti, sarà alimentato da un processore a marchio Qualcomm. Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 6 Gen 1. Questo modello potrà inoltre contare sulla presenza di una grande batteria con una capacità di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida pari a 45W.

Insomma, ricordiamo che il debutto ufficiale di questi due nuovi smartphone si terrà il profumo 15 aprile durante un evento di presentazione ufficiale.