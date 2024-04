Tesla sta pianificando di tagliare più del 10% della sua forza lavoro a livello globale – circa 14.000 posti. Il CEO dell’azienda, Elon Musk, ritiene che i licenziamenti “siano necessari”.

L’imprenditore ha dichiarato che non c’è “niente che odio di più” che licenziare dipendenti, ma la decisione è stata presa per garantire che l’azienda fosse “innovativa e pronta per la prossima fase di crescita”. Tutte parole promettenti, ma a discapito dei lavoratori. La reale causa sembra essere il trimestre deludente registrato da Tesla. Le vendite sono diminuite drasticamente negli ultimi mesi a causa della maggiore concorrenza a livello mondiale. La società ha dichiarato di aver consegnato 386.810 veicoli elettrici da gennaio a marzo, quasi il 9% in meno rispetto a quelli venduti l’anno scorso nello stesso periodo.

Secondo il report annuale, Tesla aveva 140.473 dipendenti in tutto il mondo. In una comunicazione ai dipendenti, Musk ha esordito con: “Nel corso degli anni, siamo cresciuti rapidamente con molteplici sedi che si sono estese in tutto il mondo. Questi licenziamenti adesso devono essere fatti per un’azienda più innovativa, pronta a quello che verrà. Con questa rapida crescita si è verificata una duplicazione di ruoli e funzioni lavorative in alcune aree. Mentre prepariamo l’azienda per la nostra prossima fase, è estremamente importante esaminare ogni aspetto per ridurre i costi e aumentare la produttività. Come parte di questo impegno, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre i posti di lavoro di oltre il 10% a livello globale“.

Musk ha concluso con un augurio di rito: “Vorrei ringraziare tutti coloro che lasciano Tesla per il duro lavoro svolto nel corso degli anni. Sono profondamente grato per i numerosi contributi alla nostra missione, auguriamo ogni bene per le opportunità future. È molto difficile dire addio”. Ha anche ringraziato in anticipo coloro che sono rimasti in azienda per i compiti “difficili” che li attendono. “La vostra determinazione farà un’enorme differenza”.

Anche due dirigenti chiave di Tesla hanno annunciato sulla piattaforma X – anch’essa di proprietà di Musk – che lasceranno l’azienda. Uno di loro scrive: “Avrò sempre un posto nel cuore per le persone che lavorano per Tesla e per i prodotti. Auguro il meglio al team e all’azienda per il futuro.” Anche Rohan Patel, direttore globale senior per le politiche pubbliche e lo sviluppo aziendale, ha scritto su X che lascerà Tesla dopo otto anni.

Dall’anno scorso, l’azienda ha tagliato i prezzi fino a 20.000 dollari su alcuni modelli perché ha dovuto far fronte alla crescente concorrenza e al rallentamento della domanda. I tagli dei prezzi hanno causato un calo del valore dei veicoli elettrici usati e hanno ridotto i margini di profitto di Tesla. Questi tagli ai dipendenti potrebbero rivelarsi un’arma a doppio taglio ma staremo a vedere cos’altro ha in serbo Musk.