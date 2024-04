Oggi segna l’arrivo tanto atteso di OPPO Reno11 F 5G sul suolo italiano, con un’offerta che non si può rifiutare per gli appassionati di tecnologia. Dal 2 al 14 aprile, il nuovo gioiello tecnologico di OPPO sarà disponibile per l’acquisto su tutti i principali negozi online e rivenditori di elettronica, inclusi lo Shop Ufficiale OPPO, Amazon e i migliori negozi di elettronica.

Per celebrare il debutto di Reno11 F 5G in Italia, OPPO offre una promozione davvero incredibile: ogni acquirente otterrà la sostituzione gratuita della batteria fino al quarto anno di utilizzo del dispositivo. Basterà registrare lo scontrino d’acquisto sul sito OPPO promo per usufruire di questo vantaggio esclusivo. Inoltre, per chi deciderà di acquistare sullo Shop Ufficiale, verrà inclusa anche una cover in omaggio oltre alla sostituzione gratuita della batteria.

Design Magnetico e Schermo “Full View”: il Nuovo Standard di Eleganza Tecnologica

Con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, OPPO Reno11 F 5G incarna alla perfezione leggerezza e comfort. Le due affascinanti colorazioni, Blu Oceano e Verde Palma, colpiscono grazie all’elegante Design Magnetico di OPPO e al processo Glow unico, che dona una lucentezza straordinaria enfatizzando la bellezza del dispositivo.

La fotocamera ad Anello non aggiunge solo un tocco di stile distintivo a Reno11 F, ma garantisce anche prestazioni eccezionali, catturando al meglio la luce in ogni condizione.

Un’Esperienza Visiva Senza Limiti

Lo schermo AMOLED da 6,7″ “Full View” offre un’esperienza visiva straordinaria, con un incredibile rapporto schermo-corpo del 93,4% che trasporta l’utente in un mondo di totale immersività. I colori a 10 bit e i 120Hz di refresh rate assicurano una fluidità naturale, mentre la tecnologia PWM a 2160 Hz protegge gli occhi anche durante un uso prolungato.

Fotografia e Riprese ai Massimi Livelli

Dotato di una fotocamera frontale Ultra-Clear Triple da 64 megapixel e di una selfie camera da 32 megapixel, OPPO Reno11 F 5G offre potenzialità creative illimitate. La modalità Notte cattura ogni dettaglio anche con poca luce, mentre il ritratto perfetto è assicurato dal Portrait Expert Engine.

ColorOS 14 è il sistema operativo ideale per produttività e divertimento. Funzioni come File Dock, Smart Touch e Smart Image Matting rendono Reno11 F un compagno perfetto per la quotidianità con stile e facilità. Grazie a Trinity Engine e ottimizzazione della ROM, l’esperienza è fluida e senza interruzioni.

Prestazioni potenti e durature per un’autonomia senza precedenti. Il chipset Mediatek Dimensity 7050 e RAM fino a 8 GB espandibile a 16 GB offrono straordinarie performances per multitasking, gaming e molto altro. La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67W garantisce un’eccezionale autonomia e ricarica veloce.

Connettività avanzata per un’esperienza senza interruzioni. Grazie a LinkBoost, OPPO Reno11 F 5G assicura affidabile connettività e ottimizzata trasmissione del segnale, offrendo prestazioni superiori alla concorrenza.

Con OPPO Reno11 F 5G eleganza e potenza offrono un’esperienza tecnologica senza pari per gli utenti italiani.