OpenAI rilascia GPT-4 Turbo: ChatGPT sempre più potente

OpenAI ha rilasciato, dopo grande attesa, GPT-4 Turbo, la nuova versione della sua celebre tecnologia. Il suo ingresso è destinato a cambiare completamente l’esperienza degli utenti che utilizzano ChatGPT. Attraverso la nuova versione, l’IA avrà un miglioramento sostanziale ed un salto di qualità, cambiando modo di scrittura, di ragionamento logico e matematico e di coding.

L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo e l’interesse dalla community di ChatGPT, desiderosa di sperimentare le nuove funzionalità e le potenzialità date da GPT-4 Turbo. Tramite un post pubblicato sui social media, OpenAI ha spiegato quali sono le migliorie apportate e come queste andranno ad influenzare l’IA e i suoi tantissimi utenti.

ChatGPT: com’è cambiato?

Tra le modifiche più evidenti c’è probabilmente la capacità di ChatGPT di elaborare risposte più dirette e semplificate utilizzando un linguaggio colloquiale, rendendo così l’interazione natura e non macchinosa, quasi come se si parlasse con un amico. GPT-4 Turbo dona all’IA l’abilità di una migliorata elaborazione delle informazioni. Ora, il chatbot è in grado di processare fino a 300 pagine di testo fornite dall’utente, con una differenza di sei volte di più rispetto alla versione precedente. Ciò significa che il modello riesce a rispondere e ad analizzare più rapidamente, consentendo l’inserimento prompt testuali più lunghi e complessi.

Oltre alle capacità di scrittura avanzate, la nuova tecnologia permette a ChatGPT di creare descrizioni per le immagini e di effettuare trascrizioni text-to-speech, allargando il modo con cui può essere utilizzata e sfruttata dall’utenza. OpenAI ha anche confermato che le informazioni utilizzate per addestrare il nuovo modello linguistico sono state finalmente aggiornate fino a dicembre 2023. Le risposte fornite fino ad ora erano infatti parecchio limitate.

Il rilascio di GPT-4 porta ChatGPT su un nuovo gradino dell’evoluzione e comporta grandi modifiche nell’adozione dell’intelligenza artificiale nel campo delle interazioni linguistiche. Grazie alle risposte più immediate, un linguaggio più naturale e una maggiore capacità di elaborazione dell’IA, OpenAI si qualifica nuovamente come l’azienda portante dell’avanzamento tecnologico.