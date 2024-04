I colleghi di Androidheadlines.com hanno caricato in rete i render che mostrano i quattro colori di lancio del prossimo medio di gamma di casa Google, parliamo di Pixel 8a, device che arriverà nelle varianti: verde, bianco nero e blu ma che per Google avranno il nome: Obsidian, Mint, Porcelain e Bay.

I renders in questione non hanno una risoluzione elevatissima ma riescono a rendere l’idea di ciò che avremo per le mani, ciò che lascia molto il sentore di amaro sono le cornici, evidentemente molto spesse e identiche a quelle di 7a, segno che non c’è stata un’evoluzione in questo senso.

Ovviamente per le certezze dovremo attendere il Google I/O, nel frattempo le smentite di Google in merito alle immagini non tarderanno ad arrivare, non c’è però motivo di dubitare che quello che abbiamo sotto gli occhi sia il futuro device medio di Google.

I colori dunque saranno in tutta probabilità quelli che vedete, una sorta di riciclo di quanto visto nelle altre generazioni, Mint ad esempio lo abbiamo visto in Pixel 8 ma anche in 6a, dunque nulla di troppo innovativo, sicuramente molto fresh come scelta colori.

Specifiche tecniche

Ecco le probabili specifiche tecniche di lancio:

SoC:

Google Tensor G3 (4 nm, possibile versione depotenziata rispetto al Tensor G3 di Pixel 8 e 8 Pro)

RAM e memoria interna:

8 GB di RAM con tagli da 128 GB o 256 GB di memoria interna (UFS 4.0 possibile)

Display:

6,1 pollici OLED

Risoluzione Full-HD+

Refresh rate tra 90/120 Hz

Lettore di impronte digitali sotto il display

Fotocamere:

Doppia fotocamera posteriore nella “solita” Camera Bar: sensori e MP sconosciuti

Fotocamera frontale singola con design a foro: sensore e MP sconosciuti

Batteria:

Capacità da 4500 mAh e supporto alla ricarica cablata da almeno 25 W (ricarica wireless da 18 W possibile)

Connettività: