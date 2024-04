Dacia: le nuove Jogger, Sandero Streetway e Stepway

Il prossimo luglio entrerà in azione il nuovo regolamento sulla sicurezza delle auto creato dall’Unione Europea. Dacia, così come altre case automobilistiche, ha dovuto modificare i propri piani per accogliere le regole, cambiando i sistemi di sicurezza dei propri veicoli, a partire dal livello Essential. Da questi sono nati gli innovativi modelli gamma Sandero (Streetway e Stepway) e Jogger.

Tra i dispositivi di sicurezza inclusi vi è l’Event Data Recorder (EDR), un sistema ideato per registrare dati in caso di incidente. Oltre a questo si aggiungono: il riconoscimento della segnaletica stradale con un avviso quando si supera il limite di velocità, la notifica di attraversamento della corsia, l’assistente al mantenimento della corsia, il sistema di monitoraggio dell’attenzione dell’automobilista, i sensori di parcheggio posteriori, i sensori di luminosità e pioggia, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento intelligente di pedoni e ciclisti ed il segnale di stop. La Dacia si è superata inserendo anche il pulsante “My Safety” sul cruscotto.

I modelli super sicuri della nuova gamma Dacia

La sicurezza non è la sola novità introdotta dalla Dacia. La Sandero Streetway presenta il fantastico design Journey. Con esso troviamo una serie di equipaggiamenti in più come l’antenna shark, cerchi in lega diamantati, climatizzatore automatico, retrocamera di parcheggio e altro ancora. Per chi possiede una certa personalità, vi è inoltre la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni dei cerchi in lega per la propria auto Dacia.

Per quanto riguarda la Jogger Hybrid 140, la società ha implementato uno schermo da 7 pollici e la funzione E-SAVE che consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione per conservare una riserva di energia. I prezzi dei modelli rimarranno invariati rispetto alle versioni precedenti. Soltanto l’aggiunta dell‘allestimento Journey per la Sandero Streetway avrà un costo aggiuntivo di 1.000 euro rispetto alla versione Expression. Tramite queste modifiche innovative, la Dacia mostra il suo impegno per il rispetto delle regole e per la costruzione di auto sempre più sicure per i suoi clienti.