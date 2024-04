Sony annuncia e lancia sul mercato la nuova gamma Ult Power Sound, una serie di speaker e cuffie dai grandi bassi, progettati appositamente per gli utenti che vogliono godere di una resa decisamente superiore al normale, quasi fosse nel parterre di un concerto. Prodotti che sono direttamente destinati agli appassionati della musica, con suoni potenti, vibranti e ricchi di basi.

All’interno della nuova linea possiamo trovare ben quattro prodotti differenti: ULT Tower 10, ULT Field 7, ULT Field 1 e le nuove cuffie ULT Wear, tutti completamente wireless e dotati del pulsante ULT, per potenziare il sound in modo diretto ed immediato.

ULT Tower 10: potente e semplice da utilizzare

ULT Tower 10 è il modello più grande, capace di esaltare le basse frequenze ricreando bassi profondi e vibranti. Con Sound Filed Optimization riesce a regolare automaticamente le impostazioni audio, analizzando il rumore circostante, per offrire la migliore resa possibile. Le luci integrate seguono il ritmo della musica, mentre con i comandi Echo e Key Control direttamente inseriti sul pannello superiore, è possibile utilizzarlo anche per il karaoke (anche grazie all’ingresso dedicato). In ultimo, la funzionalità party connect permette il collegamento di oltre 100 speaker compatibili.

ULT Field 7 – portabilità e qualità

ULT Field 7 è lo speaker portatile che non rinuncia alla qualità della riproduzione audio, resistente all’acqua e alla polvere, integra ULT Power Sound (modalità che esalta i bassi) e Sound Field Optimization. L’autonomia è di circa 30 ore di utilizzo continuativo, ma con il collegamento di soli 10 minuti, si potranno avere in cambio 3 ore di musica. Facile da trasportare, ha ingresso per microfono e chitarra, con il pieno supporto al Party Connect.

ULT Field 1 – il più piccolo

ULT Field 1 è il più piccolo della line-up, estremamente portatile, presenta certificazione IP67 per la resistenza contro gli schizzi d’acqua e la polvere, ha una batteria da 12 ore di utilizzo continuativo, e presenta un design cilindrico con cinghia che facilita indubbiamente il trasporto. Tanti colori a disposizione dell’utente, permette di effettuare chiamate in vivavoce di altissima qualità.

ULT Wear – le cuffie wireless

Con ULT Wear l’utente si ritrova a poter approfittare di cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore (grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor), integrano ULT Power Sound, hanno processore integrato V1, lo stesso delle 100X, ed un’unità driver appositamente creata per il modello corrente. I padiglioni sono morbidi e lasciano uno spazio maggiore attorno alle orecchie, rendendole estremamente comode da indossare, senza andare a compromettere la resa sonora (sono inoltre facilmente ripiegabili su loro stesse).

Tutti i prodotti elencati nell’articolo contengono plastica riciclata e saranno disponibili sul mercato nel mese di Aprile 2024.