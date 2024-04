Al giorno d’oggi gli utenti possono davvero pensare di acquistare un paio di cuffie JBL pagandole molto meno del solito, infatti è disponibile una promozione decisamente speciale su Amazon, con la quale riuscire a mettere le mani sulle JBL Tune 510BT, approfittando di una riduzione del 48%.

Nell’eventualità in cui non le conosciate in maniera approfondita, dovete comunque ricordare essere cuffie on-ear wireless, compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.0, a prescindere quindi dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS. Supportano la connessione multipoint, fondamentale ad esempio per utilizzarle in simultanea sia su smartphone che tablet, ed oltretutto godono di una batteria interna da oltre 40 ore di utilizzo continuativo.

Scoprite subito i codici sconto Amazon che avete gratis oggi sul vostro smartphone, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato disponibile a questo link.

Cuffie JBL, la promozione che tutti stavano aspettando

La promozione attiva proprio in questi giorni è una delle migliori in circolazione, infatti il prezzo consigliato delle cuffie suddette sarebbe di 49,99 euro, cifra che comunque le proietterebbe già nella fascia bassa del settore, resa ancora più invitante dalla presenza di uno sconto ulteriore del 48%, che quindi permette al consumatore finale di spendere solamente 25,99 euro per il loro acquisto a questo link.

Su Amazon al momento attuale si possono trovare quattro colorazioni differenti, tutti potreste acquistare ciò che volete, ma sin da ora vi annunciamo che i prezzi potrebbero essere differenti, e variare in relazione al prodotto selezionato. All’interno della confezione l’utente troverà le cuffie JBL T510BT citate nell’articolo, il cavo di ricarica USB-C, a cui aggiungere anche il manuale di istruzioni. Il prodotto è realizzato quasi interamente in plastica, supporta la ricarica rapida, con la possibilità di utilizzarlo per 2 ore continuative con il solo collegamento alla presa di corrente pari a 5 minuti, velocizzando non poco le operazioni generali.