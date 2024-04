CoopVoce, uno dei principali operatori virtuali di telefonia mobile sul mercato italiano, di recente ha presentato la sua ultima offerta, l’Extra 300. Questa, disponibile dal 4 al 30 Aprile 2024, rappresenta un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un piano tariffario completo e conveniente.

L’Extra300 offre un pacchetto di servizi eccezionale a soli 9,90 euro al mese, rivolto sia ai nuovi clienti che a quelli già esistenti. Con questa promozione, infatti si avranno a disposizione minuti illimitati per chiamate nazionali verso tutti i numeri. Ma anche 1000 SMS inclusi e ben 300GB di internet in 4G. Una combinazione di servizi all’ avanguardia. Un’opportunità unica nel panorama della telefonia mobile italiana.

Promo CoopVoce, tutto ciò che c’è da sapere

L’Extra 300 di CoopVoce si distingue per la sua generosità in termini di dati e comunicazioni, ma offre anche una flessibilità senza precedenti. La promo prevede l’attivazione gratuita, senza alcun costo aggiuntivo per il primo mese, sia per tutti. In più, consente ai propri clienti di cambiare offerta gratuitamente, rendendo l’Extra300 accessibile a coloro che desiderano beneficiare di questa vantaggiosa proposta.

La possibilità di optare per la portabilità del numero per le nuove attivazioni e di cambiare promo senza costi aggiuntivi testimonia l’impegno dell’operatore nel garantire un’esperienza utente senza complicazioni e altamente soddisfacente. La disponibilità di eSIM e Self SIM aggiunge ulteriore comodità e flessibilità. Consentendo di poter scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Insomma in un contesto in cui la competitività tra i gestori telefonici è sempre più alta, il gestore si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni innovative e convenienti. Ponendo sempre al centro le esigenze dei propri consumatori. Per conoscere altre soluzioni messe a disposizione dall’operatore vi consigliamo di consultare il sul sito web ufficiale. Scrollate tra le varie proposte disponibili e scegliete quella più attinente con le vostre esigenze e preferenze.