Tesla ha da poco avviato le consegne del suo fuoristrada completamente elettrico dal design singolare, evento importante per l’azienda che però a quanto pare è stato seguito solo da una valanga di polemiche e lamentele che, stanno giungendo in massa alla nota azienda di Musk.

Le lamentele sono di ogni tipo, da chi accusa grosse difficoltà nella rimozione delle impurità dalla carrozzeria a chi invece lamenta la scarsa efficienza dei fari a causa della neve che tende ad accumularsi nella fenditura adibita a questi ultimi, tutte le lamentele arrivano direttamene sul forum cybertruckownersclub.com, all’interno del quale sono presenti storie davvero incredibili, un esempio è la storia di un utente che ha affrontato un guasto critico dopo appena un miglio di utilizzo.

Storie grottesche

L’utente citato sopra ha pubblicato un post dove scriveva: “Ho preso in consegna il veicolo appena oggi, la mia è la versione con trazione integrale. Dopo aver percorso appena un miglio di strada, il veicolo ha iniziato a presentare errori di sterzata, con il display lampeggiante di rosso. Dopo sono uscito di strada e ora il pick up è completamente bloccato. Sto aspettando un carro attrezzi, il rivenditore non è stato in grado di fornirmi alcun aiuto o spiegazione. L’esperienza di guida è stata fantastica ma per i primi 5 minuti, ora l’unica cosa che posso fare è provare a riavviare il sistema. Lo schermo rimane completamente nero e continua a emettere segnali sonori“.

Altri utenti hanno lamentato problemi decisamente pericolosi, un utente ha raccontato come dopo un soprasso il suo truck abbia letteralmente frenato da solo mettendo a rischio la guida e coloro che erano intorno, un altro ancora ha invece accusato che il sistema durante la guida ha mostrato un problema tecnico e dopo l’arresto del veicolo la batteria ha smesso di ricaricarsi senza possibilità di risolvere, nemmeno per l’assistenza dedicata.

Una pioggia di problemi che non sono roba da poco per Tesla dunque, vedremo come affronterà il tutto la società che poco tempo fa ha dichiarato di voler eliminare l’assistenza costruendo vetture affidabili e prive di difetti.