Entro la fine dell’anno Opel ha intenzione di far debuttare una nuova vettura che vanterà diverse tipologie di motorizzazione, sia elettrica che endotermica, stiamo parlando della Opel Frontera, la quale viene vista da molti come l’erede designata della Crossland.

Dopo una serie di teaser che avevano mostrato solo alcuni piccoli dettagli della vettura, su Internet e trapelata un’immagine completa che mostra il look totale del nuovo veicolo, l’immagine arriva dagli account social di CocheSpias e Wilco Blok, i quali condividono spesso foto in anticipo o foto spia dei nuovi modelli.

Non solo un’auto elettrica

L’immagine in questione è comunque un render digitale che permette di apprezzare le linee della nuova Opel Frontera, l’anteriore sarà caratterizzato dalla presenza della famosa maschera Vizor, introdotta in tutti gli ultimi modelli di automobile dell’azienda Stellantis.

In passato il gruppo proprietario di Opel, Stellantis, ha descritto così la nuova auto in arrivo: “La nuova Opel Frontera offrirà un elevato livello di spazio e versatilità e quindi si rivolgerà sia ai clienti con uno stile di vita attivo e sia alle famiglie. Il nuovo modello porterà inoltre avanti la lunga tradizione di Opel di offrire mobilità accessibile a un’ampia gamma di clienti offrendo la vettura a un prezzo interessante.”.

Per quanto riguarda il prezzo della nuova vettura elettrica per cercare di renderlo il più popolare e accessibile possibile, l’azienda sfrutterà la piattaforma Smart Car alla base anche della nuova Citroën e-C3 e probabilmente anche della futura nuova Fiat Panda elettrica.

Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le specifiche della prossima Opel Frontera, è possibile che l’azienda andrà ad utilizzare le unità Hybrid da 100 o 136 cavalli, ma si tratta solo di ipotesi nulla di tutto ciò è ancora confermato, il debutto è atteso per la fine di questo 2024 dunque non rimane che attendere questi ultimi otto mesi.