Google sorpassa Apple: i suoi dispositivi potranno inviare messaggi senza rete

Google ha superato la Apple. L’innovazione e l’accelerazione nella creazione di nuove funzioni tecnologiche hanno permesso alla società il raggiungimento di questo traguardo, mentre l’azienda del Cupertino ha rallentato la corsa verso l’innovazione. Google ha messo il turbo sviluppando nuove soluzioni per i suoi dispositivi con sistema operativo Android.

Una delle diverse aree in cui Google sta superando Apple è nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale negli smartphone, come i Pixel. L’iPhone 15 è sicuramente eccellente se si parla di prestazioni e qualità, ma non possiede le stesse AI che troviamo nei Google Pixel 8 o 8 Pro. Stavolta però l’attenzione si concentra sul campo della messaggistica ed in particolare sulla possibilità di comunicare anche in assenza di rete.

La nuova funzione Google: messaggiare senza copertura con chiunque

Fino ad oggi la Apple è stata considerata l’azienda principale quando si parla di connessione senza rete. La società permette infatti di effettuare chiamate di emergenza usando la connessione satellitare, dando così un’alternativa all’utenza nel caso si trovino in situazioni pericolose per contattare le autorità. Google, però, ha decisamente superato questa opzione, fornendo agli utenti una funzionalità ancor più avanzata tramite Android 15.

Con l’aggiornamento del sistema operativo, chi possiede uno smartphone compatibile avrà la possibilità di inviare messaggi senza rete non solo ai numeri di emergenza, come avviene attualmente su iOS, ma anche verso qualunque altro contatto in rubrica. Tale innovazione è stata trovata dagli esperti analizzando Android 15 e promette già di cambiare il nostro modo di comunicare permettendo di mandare e ricevere SMS anche in assenza di copertura. Huawei ha in realtà offerto prima di Google un’opzione simile sulla sua serie Mate 50, ma è limitata soltanto al mercato cinese.

Google, a differenza di Huawei, ha come obiettivo quello di democratizzare questa tecnologia espandendo l’accessibilità a tutti coloro che hanno uno smartphone Android. La società pare quindi stia per modificare nuovamente il panorama della tecnologia mobile, migliorando ancora una volta la nostra vita. La Apple, anche considerando la perdita di terreno in alcuni settori, non vuol dire sia ferma. La competizione tra le società primarie tecnologiche continua.